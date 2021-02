“Scarti: ciò che non si vede ai tempi del Covid”, il dibattito di Progetto Continenti

“Scarti: ciò che non si vede ai tempi del Covid”: è il tiolo del dibattito online organizzato per martedì 2 marzo alle 19 dall’associazione Progetto Continenti. Un momento di riflessione sui nuovi scenari di disagio e marginalità sociale causati dalla situazione di emergenza in corso, e su quale possa essere un nuovo modo di intendere e fare solidarietà in questo tempo di crisi.

Porteranno la loro testimonianza due esperti del settore: il direttore della Caritas diocesana Bari-Bitonto don Vito Piccinonna e l’assessora al Welfare al Comune di Bari, Francesca Bottalico, attivamente impegnati l’uno sul fronte del volontariato e l’altra su quello politico.

L’evento, moderato dal direttore del Banco delle Opere di Carità di Bitonto Marco Tribuzio, sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook.di Progetto Continenti Gruppo di Bitonto.