Da oggi il via alle vaccinazioni del personale scolastico nella palestra della Rutigliano

Da oggi a mercoledì, nella palestra della scuola Rutigliano attrezzata ad hoc, saranno sottoposti a vaccino anticovid docenti e personale scolastico degli istituti Fornelli, De Amicis, Collodi e Papa Giovanni XXIII di Bitonto, che per tre giorni sospenderanno le attività didattiche.

L’ha disposto il sindaco Michele Abbaticchio con un'ordinanza firmata sabato scorso.

“La ASL ha deciso – spiega – di vaccinare tutto il nostro personale scolastico proprio a Bitonto, grazie all'adeguamento che abbiamo predisposto in pochi giorni della palestra della scuola Rutigliano. Per adottare un criterio oggettivo, la ASL ha deciso di procedere in base alla numerazione dei circoli scolastici”.