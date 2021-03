Buoni spesa alimentari, richieste fino al 15 marzo

Con determinazione del Servizio per le Politiche sociali, giovanili e sport n. 240 in data 01/03/2021 il termine ultimo di presentazione delle richieste di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari (già fissato al 28 febbraio) è prorogato fino al 15 marzo 2021.

I singoli e le famiglie che non sono in grado di provvedere ai bisogni primari, a causa delle misure legate all’emergenza sanitaria per il Covid-19, potranno richiedere al Comune buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari.

>>AVVISO CITTADINI<<

L’avviso pubblico per la richiesta buoni spesa, emanato in applicazione del D.L. n. 154/2020 (decreto “Ristori ter”), con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione delle richieste, è consultabile all’albo pretorio online nella sezione avvisi comunali.

Gli interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, collegandosi alla piattaforma SiVoucher al link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php

I buoni spesa saranno utilizzabili, entro il 30 giugno 2021, solo per l’acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Per eventuali informazioni è attivo nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle 8 alle 14 il numero telefonico 0803716305.

>>AVVISO ESERCIZI COMMERCIALI<<

Il Comune di Bitonto intende formare un elenco aperto di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa, che saranno erogati ai beneficiari delle misure di solidarietà alimentare.

Gli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari presenti sul territorio comunale, aderendo all’iniziativa, potranno accettare i buoni spesa che il Comune erogherà nella forma di voucher elettronico, il cui importo sarà caricato sulla tessera sanitaria dei beneficiari.

La domanda di adesione va presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma SiVoucher, raggiungibile al link https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.

Sul sito istituzionale del Comune sarà pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali accreditati, che sarà aggiornato ad ogni nuova adesione.

Come specificato nell’avviso integrale, l’operatore commerciale, dopo aver ottenuto l’accreditamento, dovrà scaricare su un dispositivo Android l’app SiVoucher, che, una volta attivata, permetterà di registrare e convalidare gli acquisti effettuati dai possessori dei buoni spesa, previa esibizione della tessera sanitaria e la digitazione di un pin personale.

Il rimborso dei buoni spesa agli esercizi commerciali avverrà a rendiconto sulla base dei prospetti riepilogativi, che saranno trasmessi con cadenza mensile.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile telefonare al n. 0803716305, attivo nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8 alle ore 14.

Si pubblica il primo elenco degli esercizi commerciali che, rispondendo all’avviso “Solidarietà alimentare” si sono dichiarati disponibili ad accettare i buoni spesa, erogati dal Comune alle famiglie in difficoltà per l’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione del decreto Ristori-ter.

BITONTO

ALTER Discount – via Tenente Modugno, 70

DE PALO PIETRO – piazza Caduti del Terrorismo, 12

Esercizio di generi alimentari DOLCIMANIE srl – viale Giovanni XXIII, 99/101

La Dispensa srl – via Giuseppe Comez, 62/64

Macelleria Equina di Maffei s.n.c. – via De Ilderis, 16

Macelleria Equina di Maffei s.n.c. – via Traetta, 75

COOP Master – via Repubblica Italiana, 59

MARIOTTO

Cariello Vito Alimentari – via Vitale Giordano, 10

Lo Scrigno delle Bontà snc di Rutigliano M.D.,N. e L. – piazza Roma,14