Provinciale 89 al buio, alluminio al posto del rame per scoraggiare i furti

Da qualche anno ormai, a causa di ripetuti furti dei cavi in rame, non funziona l’illuminazione pubblica sulla strada provinciale 89 che collega Bitonto a Palombaio, per l’esattezza nell’ultimo tratto che precede l’ingresso alla frazione.

Più volte i tecnici della Città metropolitana – a cui compete la manutenzione dell’arteria – hanno ripristinato l’illuminazione, che puntualmente veniva di nuovo divelta nel giro di pochi giorni, lasciando la strada di nuovo al buio con grande disagio per gli automobilisti. Ma nelle scorse alla Città metropolitana di Bari, di cui il primo cittadino di Bitonto Michele Abbaticchio è vicesindaco, è giunta la proposta di Italia in Comune: sostituire i cavi di rame con quelli di alluminio, meno “appetibili” per i ladri.

“Il furto dei cavi di rame da parte di individui che arrecano gravi danni e disagi alla collettività – scrive sui social Dino Ciminiello, capogruppo Itc in consiglio comunale – ha praticamente reso vano un investimento economico, con relativo abbandono di una infrastruttura pubblica utile e necessaria per la viabilità e per la sicurezza di quel tratto stradale della provinciale 89. Si tratta di un investimento economico che non si può lasciar deperire, perché come forza politica siamo responsabili delle risorse che appartengono a tutti”.

“Il partito di Italia in Comune – continua l’ex delegato sindaco – pertanto chiede alla Città Metropolitana di intervenire con strumenti alternativi come i cavi in alluminio per ripristinare un’opera utile alla sicurezza stradale della provinciale 89. Questi cavi sono poco utili a fomentare il mercato nero e la loro sostituzione potrebbe essere meno onerosa per le casse pubbliche. È ora di intervenire con tempestività e decisione. Siamo infatti convinti che l’Amministrazione della Città Metropolitana con a capo il vicesindaco Michele Abbaticchio non perderà occasione nel reperire i fondi e nel dare corso all’opera che tutti i cittadini hanno a cuore”.