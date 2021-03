Puglia arancione? Lopalco: "Difficile dirlo adesso"

"In Puglia si è verificato un importante aumento dei contagi da Covid negli ultimi giorni, ma ad oggi non è possibile dire se questo comporterà un automatico ritorno in zona arancione". L'ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco.

"L'aumento dei casi – ha spiegato – è importante e valutabile tra il 20 e il 25% a seconda delle province. Non sappiamo, però, quanto dipenda esattamente dalle varianti. Quel che è certo è che in Puglia sta prendendo piede la cosiddetta variante inglese, che si accompagna a un aumento della contagiosità piuttosto importante".

Sul possibile ritorno in zona arancione della Puglia, secondo Lopalco, non ci si può pronunciare adesso: "Ancora non possiamo dire se questo aumento dei casi ci porterà automaticamente in una diversa fascia di rischio. A determinarla, come sappiamo, ci sono ben 21 indicatori, tra cui l'indice Rt. Dobbiamo attendere il consolidamento dei dati e il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che arriverà tra giovedì e venerdì".