Il nipote Ettore: "Bitonto ricordi degnamente Pasquale Lomaglio"

Pubblichiamo la lettera a firma di Ettore Lomaglio Silvestri, nipote del colonnello medaglia d'oro Pasquale Lomaglio, che sollecita degne commemorazioni per la figura dell'illustre nonno a cinquant'anni dalla sua scomparsa.

Una lettera inviata all'Amministrazione comunale di Bitonto e alla stampa locale.

Pasquale Lomaglio, cittadino onorario e Cavaliere di VIttorio Veneto, pluridecorato e invalido della Grande Guerra, della Guerra d'Africa, della Guerra di Spagna e della Seconda Guerra Mondiale, cittadino dei piú onorevoli della città di Bitonto, di cui è stato fondatore della squadra di calcio negli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, e poi salvatore negli eventi che seguirono la firma dell'armistizio di Cassibile il 3 settembre 1943, a cui è stata intitolata una via viciniore al suo vecchio amico d'infanzia, il Generale Mirabella.

Mio nonno, il colonnello Pasquale Lomaglio, ebbe undici figli di cui attualmente ne sopravvivono tre. Il primo, di 97 anni, Antenore, vive in Buenos Aires (Argentina) dal 1947, l'ultimo di anni 77 vive a Mantova, e la seconda è mia madre Rosa Maria, che compirà 88 anni 88 il 26 marzo e vive con me a Bari.

Della miriade di nipoti, pronipoti, trisnipoti (mio cugino Francesco Paolo Calamita è appena diventato bisnonno) C'è da dire che la figlia maggiore di mio nonno, Giovanna Iolanda, sposò Michele Calamita, figlio del grande produttore di olio Calamita e zio dell'avvocato Michele Calamita, che è quindi mio cugino.

Inoltre io ho vissuto dal 1984 al 1987 a Bitonto, studiando presso la scuola media Carmine Sylos con grandi professori come Nicola Pice, don Mauro Cotugno, il preside Nicola Delvino, e avendo come educatore e poi grande amico don Ciccio Savino, oggi vescovo di Cassano allo Ionio.

Ma la ragione per cui scrivo è duplice. La prima è che fra tre giorni saranno cinquanta anni dalla scomparsa di mio nonno e, a quanto pare, questo non importa praticamente nessuno, visto che il Comune non ha pensato nemmeno di fare una commemorazione per colui che ha salvato Bitonto (se ci fosse stato Antonio Amendolagine ....) e che si è permesso addirittura che venisse tolta l'illuminazione perpetua alla modesta tomba dov'è sepolto colui che antepose la Patria sempre a Dio e alla Famiglia.