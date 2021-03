Speranza firma l'ordinanza: Puglia confermata in zona gialla

La Puglia rimane in zona gialla con un indice Rt di 0.93 . Nel tardo pomeriggio il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo e la nostra regione non figura tra quelle che hanno cambiato colore.

Nonostante l'indice Rt non abbia superato la soglia di 1, la Puglia rimane a rischio moderato con alta probabilità di progressione. Dal report di monitoraggio (relativo alla settimana 22/2/2021-28/2/2021) emerge un'incidenza di 169.73 per 100000 abitanti.