Non affigge cartello per rispetto distanza sicurezza, multato titolare Smic Cafè

Multa e sospensione dell'attività commerciale per cinque giorni. È la sanzione inflitta al titolare dello Smic Cafè di piazza Aldo Moro, reo di aver dimenticato di affiggere uno dei cartelli previsti per il rispetto dei protocolli sanitari all'interno delle attività commerciali, ossia quello che obbliga al mantenimento della distanza di sicurezza.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda, che colpisce uno tra i bar più frequentati della città, è stata la pagina facebook di satira locale "Brodo di Pollo", che esprime vicinanza al proprietario dell'attività e accende la discussione nel gruppo SOS Bitonto. "In questa guerra tra pover", sono proprio i poveri a rimetterci. Gli stessi poveri massacrati da Governo, Regione e Amministrazioni comunali, che hanno dimenticato chi li ha portati ad avere quel posto privilegiato", è scritto nel post che ha innescato i commenti dei bitontini.

Qualcuno difende l'operato delle forze dell'ordine, al grido di "la legge non è ad personam, è uguale per tutti". Ma i più prendono le difese del bar, non soltanto in difficoltà come tante attività cittadine messe in ginocchio dalla pandemia e dalla crisi economica, ma anche vessato ingiustamente.

Su tutti emerge emblematico il commento di un'utente: "Perché ci vuole il cartello per comportarsi in maniera corretta?! Ma veramente è successo quanto descritto?".

Tuttavia, al di là delle polemiche, il commerciante ha pagato la multa e ha osservato la sospensione dell'attività, come previsto dalla normativa.

Dura lex, sed lex. Anche ai tempi dei social.