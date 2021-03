Vaccinazioni anticovid, no dei medici di base: «Nessuna tutela dei pazienti»

C'è preoccupazione e allarme, tra i medici di base del SIMET (Sindacato Italiano Medici del Territorio), per l'accordo sottoscritto tra Regione Puglia e alcuni sigle sindacali per la gestione della campagna vaccinale contro il Covid.

« È la tutela della salute dei pazienti - spiegano in un comunicato - ad essere messa a repentaglio. Questa non è una “semplice” campagna vaccinale, ma presuppone organizzazione burocratica, amministrativa e sanitaria che non si può delegare completamente a noi, ultimo anello sul territorio di una catena che ormai si è inceppata ».

« La volontà di tutti - spiegano i medici di medicina generale - è una sola: restare punti di riferimento sul territorio ma garantire standard qualitativi alti per servizi e prestazioni. Perché di mezzo c'è sì l'appuntamento con la storia ma soprattutto ci sono le storie che ogni giorno i medici di base conoscono e imparano a conoscere, mettendosi "semplicemente" da medici a disposizione e non da burocrati come invece obbligati a comportarsi adesso ».

« E il rischio, i rischi per un medico che, anziché fare il medico, fa il centralinista, il segretario, il tutto fare tra carte e agende di appuntamenti - Sottolinea un medico di base - è di perdere contatto con il paziente e far ricadere sul suo diritto alla salute ogni conseguenza, soprattutto negativa perché senza competenze specifiche ed adeguate ”.

« Le criticità sono tante: ad esempio, come si decideranno le priorità della somministrazione? Chi gestirà le litigate che ci saranno davanti ai nostri studi? Chi sarà responsabile giuridicamente e chi ci tutelerà giudizialmente qualora dovessero esserci reazioni allergiche nei nostri studi dove, al di là delle nostre specifiche competenze, non ci sono gli strumenti adatti per un pronto, primo soccorso? » , Si chiedono i medici di base.

« Su di noi - protestano - viene scaricata una decisione politica calata, che non possiamo sostenere non perché non vogliamo ma per ragioni oggettive che chiunque avrebbe compreso, qualora fosse venuto a vedere in che condizioni operiamo ogni giorno. Siamo disposti a lavorare sempre per i vaccini, ma in un contesto organizzativo chiaro e strutturato, centralmente gestito nel rispetto dei ruoli. Altrimenti si arriva a un punto di non ritorno » .

« Abbiamo recepito queste istanze legittime dei nostri colleghi, e perciò non abbiamo firmato l'accordo con la Regione» , spiega Michele Panunzio , segretario pugliese del Sindacato Italiano Medici del Territorio.

«A nome di coloro che rappresento lotterò in ogni sede per far capire che il nostro non è un capriccio – continua il presidente del SIMET Puglia – bensì la conclusione di ragionamenti e riflessioni ponderate che tengono conto della capacità di autodeterminazione dei soggetti e della necessità di garantire alle persone i nostri servizi di base che non possono diventare secondari senza tralasciare le criticità quotidiane che nei nostri studi riscontriamo e che non riusciremmo a gestire con questa organizzazione farraginosa».

«La nostra proposta è chiara: organizzare le vaccinazioni affidandole a personale medico e sanitario in turni alternati anche in complessive 16 ore quotidiane all’interno di strutture preposte, con alti standard igienici», sostiene il dottor Panunzio. «Abbiamo calcolato – prosegue – che sono sufficienti pochi medici con circa venti infermieri per vaccinare centinaia di persone al giorno, delegando ogni pratica amministrativa e organizzativa connessa ad altrettante figure preposte e assicurando la presenza in loco di almeno un’ambulanza attrezzata per fronteggiare eventuali reazioni allergiche».