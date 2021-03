Palombaio, padre Fulvio: “Locali della parrocchia a disposizione per le vaccinazioni”

La terza ondata dell’epidemia da coronavirus sta travolgendo il Paese in maniera più o meno uniforme, e gli annunci di dosi di vaccino in arrivo giungono dalle case farmaceutiche e dal Governo.

Se le voci venissero confermate dai fatti, nelle prossime settimane l’Italia – e di conseguenza anche la Puglia – avrà in dote migliaia di fiale che dovranno essere somministrate ai soggetti che appartengono alle categorie previste dal calendario vaccinale. Importante sarà però recuperare gli spazi idonei e il personale medico affinché le vaccinazioni avvengano in maniera sicura e controllata.

A Bitonto, già da qualche giorno, gli spazi adibiti sono l’ex ospedale e la palestra della scuola Rutigliano. Inoltre il rettore della basilica Santi Medici, don Vito Piccinonna, ha espresso tramite social la volontà di “mettere a disposizione l’intera basilica per la vaccinazione di tutti, da subito, h24”.

La stessa disponibilità viene fornita anche da padre Fulvio Procino, parroco della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Palombaio, dove il numero dei positivi (44 secondo gli ultimi dati forniti dal sindaco) sta crescendo in maniera esponenziale.

“Come parroco di Palombaio – dichiara padre Procino a BitontoLive – credo che di fronte all’emergenza pandemica del coronavirus e vista la delicata condizione di molti fratelli e sorelle, la nostra comunità parrocchiale non può non porsi in atteggiamento di impegno e condivisione. Molte sono le fragilità della nostra frazione di Palombaio e della frazione sorella di Mariotto: penso alla distanza dal centro città, a chi non ha un veicolo per spostarsi, a chi non ha chi possa accompagnarlo presso un eventuale hub vaccinale, pertanto ritengo opportuno mettere a disposizione tutti i locali della parrocchia per poter fornire di un centro per le vaccinazioni la periferia della nostra città”.