Opere pubbliche, stanziati 4 milioni per il triennio 2021-2023

Lo scorso 5 marzo la giunta comunale ha approvato l’elenco annuale presentato dal responsabile dei Lavori pubblici Paolo Dellorusso, relativo al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023.

Sono stati stanziati poco più di 4 milioni di euro, con fondi reperiti da diversi capitoli di spesa. Per la precisione, lo stanziamento maggiore deriva dall’alienazione di immobili per un totale di 2,8 milioni di euro, 950 mila euro derivano dagli oneri di urbanizzazione, 250mila dalla monetizzazione delle aree standard e infine 50mila euro dalla monetizzazione delle aree parcheggio.

L’opera che salta più all’occhio, perché impiega circa la metà dello stanziamento totale, è la costruzione di una nuova scuola materna a tre sezioni in via Michelangelo per 2 milioni di euro.

Per le opere di manutenzione del canale di guardia di Mariotto sono stati assegnati 600mila euro, mentre 300mila euro per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, altrettanti per quella delle strade, 200mila euro per scuole dell’infanzia e primarie.

Assegnati 150 mila euro alla manutenzione straordinaria di strade comunali esterne e scuole secondarie di primo grado, mentre 100mila euro saranno impiegati per la riqualificazione del campetto comunale di Palombaio e 85mila per piazza XX settembre. Chiudono l’elenco gli 8mila euro circa per il primo lotto dedicato al cimitero di Palombaio, con la costruzione di loculi ed ossari.