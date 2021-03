Migliorano le condizioni di monsignor Satriano, ricoverato da due settimane per Covid

Dopo circa due settimane di degenza nel reparto Covid dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, sotto le cure del personale sanitario, monsignor Giuseppe Satriano prosegue nel recupero della sua situazione di salute.

L’arcivescovo di Bari-Bitonto continua a rispondere positivamente alle terapie, manifestando un quadro clinico complessivo soddisfacente. I sanitari non si esprimono sui tempi di un pieno recupero che, comunque, appare promettente, compatibilmente con la situazione in corso.

"Monsignor Satriano, nel ringraziare per la vicinanza delle comunità diocesane di Bari-Bitonto e di Rossano-Cariati, manifesta riconoscente gratitudine verso tutte le realtà comunitarie e associative, i tanti fedeli e le istituzioni, che sin dall'inizio hanno fatto giungere attestati di affetto e di partecipazione orante", riporta l'ufficio stampa diocesano.

"Egli desidera ringraziare i medici e gli operatori sanitari, autentici guerrieri in trincea, per la loro preziosa testimonianza in questa subdola battaglia contro il virus. Il momento è propizio per offrire ciò che si soffre e intercedere per i tanti ammalati soli e in condizioni critiche. Su tutti l'acivescovo invoca la protezione della Vergine Madre e la benedizione del Signore", conclude il bollettino.