La Pietà, da 50 anni oggetto di devozione nella basilica Santi Medici

Ricorre quest’anno il 50esimo anniversario di consacrazione del magnifico gruppo marmoreo della Pietà, situato nella prima cappella lato ovest della basilica pontificia dei Santi Medici. È il luogo più visto da visitatori e fedeli, perché è un passaggio d’obbligo per accedere all’altare maggiore dei Santi Medici.

La scultura marmorea originale della Pietà di Michelangelo, esposta nella basilica di San Pietro a Roma, è un capolavoro dell’arte universale e una tra le opere più rappresentative del Rinascimento, databile tra 1947 e il 1499. La Pietà mostra la Vergine seduta, che fa oscillare il cadavere di Gesù sulle ginocchia e su un braccio. La base è formata da una roccia che, secondo la tradizione biblica, dovrebbe corrispondere al Golgota (Mc 15,22), luogo della crocifissione di Gesù.

Nella basilica dei Santi Medici è situata una perfetta copia della Pietà, donata dal vescovo monsignor Aurelio Marena il 28 agosto del 1968. Il piedistallo in granito rosso porpora fu donato invece dalla sorella del vescovo, Maria Marena, nel 1971. Il vescovo fece incidere alla base del piedistallo una sua dedica: “Madre pietosissima, pregate Gesù per noi”.

Il gruppo marmoreo della Pietà, uno tra i tesori custoditi gelosamente nella basilica pontificia di Bitonto, fu consacrato con una solenne liturgia il 18 febbraio 1971. Quest’anno ricorre dunque il 50esimo anniversario del dono perenne fatto dal vescovo Marena.

La storia della costruzione della basilica è legata alla Pietà: prima della costruzione in piazza Obelisco, infatti, sorgeva una modesta chiesetta campestre dedicata alla Madonna della Pietà, di cui si rese necessaria la demolizione nel 1963. Proprio a ricordo di quella chiesetta il vescovo Marena pensò di dedicare una cappella alla Madonna della Pietà, e affidò allo scultore Palla di Pietrasanta il compito di riprodurre la Pietà di Michelangelo.

Nella cappella i lavori edili furono seguiti da monsignor Domenco Vacca (primo parroco-rettore della basilica) e affidati alla ditta Muzio Domenico, che con opera d’arte incastonò e fissò con precisione perpendicolarmente, al centro della cappella, il gruppo marmoreo della Pietà, in modo lineare alla visione pubblica e alla venerazione dei fedeli.

L’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Mariano Magrassi, devoto alla Madonna, ogni volta che si recava in Basilica sostava in atteggiamento orante dinanzi alla Pietà, anche per contemplarne la bellezza artistica.

Nel 2016, in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco, il parroco-rettore don Vito Piccinonna pensò di arricchire e abbellire la cappella della Pietà eliminando una mini ringhiera d’accesso in alluminio dorato. Fece realizzare un confessionale intagliato in legno di noce, e diventò così il luogo sacro nel quale viene amministrato ai fedeli il sacramento della riconciliazione.

Le notizie storiche relative alla cappella della Pietà sono riportate nei Registri degli Atti della Curia Vescovile, nell’Archivio storico della basilica dei Santi Medici e nel volume “Il carisma del vescovo monsignor Aurelio Marena (1950-1978) nella Basilica Pontificia dei Santi Medici Cosma e Damiano” del professor Giuseppe Cannito.

La scultura della Pietà, di suggestiva bellezza, induce visitatori e fedeli della basilica dei Santi Medici a meditare sul dolore della Madonna verso il figlio Gesù. A livello artistico si può contemplare un fascio di luce ben visibile, che irradia splendore e stupore.

