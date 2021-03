A Bitonto 161 contagi nella prima settimana di marzo, 66 in più della precedente

Dall’ASL Bari è stato diffuso il primo report settimanale sulla campagna vaccinale anticovid.

Fino al 12 marzo sono stati vaccinati 28.653 ultraottantenni e 19.683 operatori scolastici. Sono state effettuate 133.064 somministrazioni, comprensive delle vaccinazioni eseguite in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio dell’azienda sanitaria.

A Bitonto, nella settimana dal 1° al 7 marzo sono stati registrati 161 contagi, rispetto ai 95 della settimana precedente e agli 84 casi di quella ancora prima (dal 15 al 21 febbraio).

Il report si compone di due sezioni: una dedicata all’andamento epidemiologico Comune per Comune, l’altra alla campagna vaccinale in corso. Il riepilogo dei nuovi casi fotografa la curva epidemica delle ultime tre settimane nell’intero territorio della provincia di Bari. Si evidenzia il tasso dei nuovi casi ogni 100mila abitanti che, nel territorio provinciale di Bari è pari a 287, e quindi 21 comuni su 41 superano la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti.

“Questo report, che proseguirà a cadenza settimanale – spiega il direttore generale ASL Antonio Sanguedolce – vuol essere un contributo aggiuntivo a carattere informativo e divulgativo per addetti ai lavori, sindaci, cittadini e per le comunità da cui proviene una continua richiesta di notizie. Il report mira ad intercettare questa domanda cercando di soddisfarla in modo chiaro, semplice e immediato, fornendo chiarimenti e statistiche sui contagi, le vaccinazioni e su situazioni rilevanti su cui è concentrata l’attenzione dell'opinione pubblica”.