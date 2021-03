Pasta, il piatto tricolore più consumato nell’anno della pandemia

Vola l’export della pasta made in Puglia nel mondo con un balzo del 9,7%, mentre nell'ultimo anno anche i consumi domestici di pasta sono aumentati del 5,5% a volume e del 10% a valore. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti Puglia su dati Istat Coeweb ed elaborazioni IRU: mai così tanta pasta tricolore è stata consumata sulle tavole del Bel Paese e mondiali.

“Le migliori varietà di grano duro selezionate, da Emilio Lepido a Furio Camillo, da Marco Aurelio a Massimo Meridio fino al Panoramix e al grano Maiorca, sono coltivate dagli agricoltori sul territorio pugliese che produce più di un quarto di tutto il frumento duro italiano. L’allarme globale provocato dal Covid ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza”, spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

Pasta fatta con grano 100% made in Puglia, con il grano “Cappelli”, fino ad arrivare alle modaiole alternative con grano verde. Tradizione e innovazione contraddistinguono la Puglia, il granaio d’Italia, principale produttore italiano di grano duro con 343.300 ettari coltivati e 9.430.000 quintali di grano prodotto.

La pasta vince anche in patria con gli italiani, che hanno aumentato gli acquisti in valore del 10% nel 2020 con punte del 29% per quella prodotta solo con grano tricolore. Senza dimenticare il boom casalingo del fai da te, che ha fatto volare i consumi di farina (+38%) e uova (+14,5%) secondo l'analisi Coldiretti su dati Ismea, e con l’impastatrice che è diventato uno strumento irrinunciabile in cucina, tanto da entrare addirittura ufficialmente nel paniere Istat 2020.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha anche indotto una svolta salutista a livello globale tra i consumatori, che hanno privilegiato nel carrello la scelta di prodotti alleati del benessere. Una scelta che ha favorito tutti i prodotti base della dieta mediterranea, a partire dalla pasta che ha contribuito al record storico delle esportazioni agroalimentari Made in Italy.

Una inversione di tendenza positiva. Nell’ultimo decennio, infatti, è scomparso un campo di grano su cinque, con effetti dirompenti su economia, occupazione e ambiente. Una situazione aggravata dalla concorrenza sleale delle importazioni dall’estero, soprattutto da aree che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale in vigore nel nostro Paese.

“I nostri agricoltori, per una giusta remunerazione, sono pronti ad aumentare la produzione di grano duro in Puglia, dov’è vietato l’uso del glifosate in preraccolta, a differenza di quanto avviene in Canada e in altri Paesi. Sarebbero improbabili e dannosi per il tessuto economico del territorio percorsi di abbandono e depauperamento dell’attività cerealicola che deve puntare sull’aggregazione, essere sostenuta da servizi adeguati, scommettendo esclusivamente su varietà pregiate, riconosciute ormai a livello mondiale”, insiste il presidente Muraglia.

Grazie al pressing della Coldiretti, in Italia dal 13 febbraio 2018 è in vigore l’obbligo di indicare la reale origine del grano impiegato nella pasta per garantire trasparenza sulle scelte di acquisto dei consumatori e sostenere i produttori italiani impegnati per garantire qualità e sicurezza alimentare. Con la pandemia – sottolinea la Coldiretti – gli Stati Uniti sono diventati i maggiori consumatori mondiali di pasta italiana, fuori dai confini nazionali, grazie ad un aumento record del 40% che consente il sorpasso su Francia(+4,3%) e Germania (+16%) ma corre anche la Gran Bretagna (+19%) nonostante la Brexit. Rilevante è la crescita negli altri continenti con un aumento del 39% in Australia mentre in Asia si registra un balzo in Giappone (+16%) e in Cina (+23%).