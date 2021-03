Piantati tre alberi per Mario, Gaia e Angela Maria

Partito il progetto ‘’Un albero per ogni nato’’ di Mowgli e del movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita, fondato da Morena Aloisio.

Come previsto, nel rispetto delle disposizioni anticontagio, è stata eseguita sabato pomeriggio la piantumazione di due alberi (un cedro e un albero di Giuda) e di una piantina forestale (carrubo) in un'area verde e spoglia in via Paolo Scoppio.

I volontari hanno così potuto celebrare la nascita di tre bambini bitontini nati nel 2020: Mario, Gaia e Angela Maria.

"Dopo questo primo step, continueremo in questa importante opera di beneficio alla città, sperando che il buon senso dei nostri concittadini li induca a non rovinare quello che abbiamo fatto e facciamo ogni giorno per il nostro territorio. Grazie alle persone che ci aiutano, senza di voi tutto questo non esisterebbe", scrivono gli attivisti di Mowgli e VogliAMO Bitonto Pulita..