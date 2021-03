"Pensa 2040", il BITalk bitontino nel programma della rassegna nazionale

Anche Bitonto è stata invitata a partecipare all'iniziativa, tramite il "Bitalk", il festival culturale diffuso che annualmente viene organizzato in città, è stato come esempio di buona prassi.

Avviso Pubblico, l’Associazione Crisi Come Opportunità, Biennale Democrazia, la Fondazione Giancarlo Siani Onlus e Italia che Cambia in collaborazione con il Comune di Firenze, il patrocinio di ANCI e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, stanno organizzando per il 26 Marzo 2021, il primo incontro del percorso ‘Pensa 2040’ , manifestazione nazionale che ha come obiettivo l'avvio di un percorso partecipato di conoscenza e di confronto, tra associazioni culturali e amministratori locali al fine di creare una rete di scambio di buone pratiche fra il mondo del Terzo Settore e quello delle Istituzioni.

E ha spiegato: "Sino al 26 marzo, sui maxi schermi di Roma (via del Corso, via Condotti, piazza Campo de’Fiori, piazza della Repubblica) e di Milano (via Dante, piazza San Babila, Corso Venezia), Circuito Line (schermi in via De Amicis, via San Calimero, Largo Augusto, via Vetra, Alzaia Naviglio Grande 26, Corso Como) sarà pubblicizzato il nostro primo incontro. Una bella vetrina per il laboratorio culturale che abbiamo portato all'attenzione di tutti",.

Il 26 marzo prossimo, infatti, autorevoli attori istituzionali come il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e il già citato ministro dell’Interno Lamorgese, oltre che diversi amministratori locali, parleranno di mafie, corruzione e Covid-19 e di quali strumenti sono nessari per prevenire e contrastare questi fenomeni. Lo scopo è quello di raccogliere idee ed esempi di buone pratiche messe in atto da alcune associazioni antimafia e da diversi Comuni.