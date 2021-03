Vaccini, ogni giorno di ritardo costa alla Puglia oltre 19 milioni

Ogni giorno di ritardo sulle vaccinazioni costa in media alla Puglia oltre 19 milioni in mancati consumi, con un drammatico effetto a valanga sull’occupazione che si aggiunge alle sofferenze e alle vittime causate dalla pandemia. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti Puglia sugli effetti provocati dai ritardi nelle vaccinazioni, a causa delle troppe incertezze e dei timori sull’efficacia e sicurezza del vaccino AstraZeneca.

Tra le attività economiche più colpite ci sono alberghi, ristoranti e agriturismi, che registrano un calo del 40,2%, seguiti dai trasporti che si riducono del 26,5% e dalle spese per ricreazione e cultura che scendono del 22,8%. Ma, in media, i consumi scendono dell’11,8%, sulla base dell’analisi Coldiretti su dati Istat relativi al 2020.

La riduzione dei consumi nella ristorazione travolge interi comparti dell’agroalimentare Made in Italy, con vino e cibi invenduti dopo un anno di aperture a singhiozzo che hanno messo in ginocchio l’intera filiera dei consumi fuori casa, che vale un terzo della spesa alimentare dei pugliesi fuori casa. La drastica riduzione dell’attività – sostiene la Coldiretti Puglia – pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Sui settori maggiormente colpiti pesano le difficoltà del turismo che diventa importante far ripartire al più presto per evitare il rischio di un’estate senza stranieri in vacanza in Puglia, che costerebbe un miliardo per le mancate spese di alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir.

La Puglia – sottolinea la Coldiretti regionale – è fortemente dipendente dall’estero per il flusso turistico, con ben 1,5 milioni di arrivi di viaggiatori stranieri, che già la scorsa estate hanno dovuto rinunciare a venire in Puglia per effetto delle limitazioni e delle preoccupazioni per la diffusione del contagio. Occorre ora accelerare la campagna di vaccinazione. In questo contesto è importante l’arrivo sul tavolo della Commissione Ue della proposta legislativa di regolamento comunitario per un digital green pass con l’obiettivo di consentire gradualmente agli europei di muoversi in sicurezza all’interno o all’esterno dell’Europa, per lavoro o turismo. Essendo una proposta di regolamento di Consiglio e Parlamento europeo, dovrà essere approvato secondo la normale procedura di co-decisione, presumibilmente accelerata per consentirne l’entrata in vigore in tempi rapidi.