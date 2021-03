Don Pasquale, una vita “nel nome del Signore”. Il ricordo di don Nicola Tatulli

Don Nicola Tatulli, giovane e sensibile sacerdote bitontino, ha voluto condividere con i lettori di BitontoLive il suo ricordo di don Pasquale Muschitiello, scomparso ieri due giorni prima del suo 75esimo compleanno.

Ci eravamo sentiti due settimane fa circa. Anzi, confermandosi nella sua gentilezza e grande umanità, nonostante il suo momento di degenza, la chiamata era partita da lui per scambiare due parole dopo il mio messaggio.

Don Pasquale Muschitiello è stato un prete che ha saputo vivere per tutta la sua vita il motto del vescovo, san Paolo VI, che lo aveva consacrato il 17 maggio del 1970: “In nomine Domini”.

Ha vissuto il suo ministero nei vari luoghi che la paternità di Dio gli ha permesso di frequentare, sempre in comunione e nel nome del Signore.

Con grande umiltà e senso di servizio si rendeva disponibile non solo a Dio, ma anche agli uomini e alle donne che incrociava quotidianamente.

La sua voce e il suo sorriso erano le prime caratteristiche della sua umanità che colpivano e che mi hanno affascinato e lo rendevano un essere totalmente pervaso da una pace interiore che comunicava all’esterno con molta naturalezza.

Tanti possono dichiarare quale fortuna per loro è stata incontrare don Pasquale nella vita, perché i veri eroi sono i testimoni e lui è stato un testimone concreto.

È stato in seminario come superiore a Bitonto, poi viceparroco al Santuario dei Santi Medici e poi in Cattedrale a Bitonto e, da ultimo, a Bari nella centralissima parrocchia di San Ferdinando, oltre ad offrire assistenza spirituale all’Unitalsi e ad essere confessore del monastero delle Vergini di Bitonto.

Nei discorsi a casa, il suo nome viene sempre citato quando si affrontava l’infanzia di mia madre e delle sue sorelle: è stato il loro viceparroco, così come per tante altre ragazze e ragazzi del quartiere dei Santi Medici. In famiglia si è sempre ricordata la praticità e la facilità con cui si rimboccava le maniche nell'aiutare le famiglie (anche nei lavori delle stalle di via Giovinazzo, dietro la “Sansa”) per permettere loro la partecipazione alla vita della parrocchia.

Don Pasquale ha mosso i primi passi del suo ministero presbiterale ai Santi Medici, vivendo la fraternità sacerdotale con un altro bravo e indimenticabile presbitero, don Mimì Giuliano, sotto la supervisione del parroco-rettore dell’epoca monsignor Vacca.

Appena due mesi fa, don Mimì è venuto a mancare ed ora lo raggiunge don Pasquale. Una sorta di coincidenza li ha portati via a poco tempo di distanza l’uno dall’altro.

Nella messa di ringraziamento per il giubileo d’oro dell’ordinazione presbiterale, celebrata lo scorso maggio, a porte chiuse, per via delle norme anti Covid, don Pasquale ha iniziato il suo messaggio di ringraziamento con le parole del salmo 135: “Lodate il Signore perché è buono: perché eterna è la sua misericordia”.

Ne faccio tesoro e le prendo in prestito per pregare il Signore e ringraziarlo per aver donato a Bitonto e alla Chiesa un ottimo e fedele presbitero. A Dio possa arrivare la mia preghiera, e di quanti lo portano nel cuore, affinché la sua immensa misericordia accolga l'anima dell'indimenticabile don Pasquale.