San Giuseppe con Gesù adolescente, l’amore paterno scolpito nel marmo

La storia della basilica dei Santi Medici è strettamente legata alla festa liturgica di San Giuseppe del lontano 19 marzo 1963, una data memorabile per la città di Bitonto, perché ricorda il trasferimento delle venerate immagini dei Santi Medici dalla chiesetta di San Giorgio nel centro storico al nuovo santuario, alla presenza di una folla immensa che assiepava le strade.

Dieci anni dopo, nella festa di San Giuseppe del 1973, la basilica fu dedicata ai Santi Medici. Il vescovo monsignor Aurelio Marena nella solenne liturgia disse: “Consegno il santuario dei Santi Medici alla città di Bitonto, perché tutti possano venire ad impetrare le grazie ed i favori per le proprie famiglie, per le proprie case. I Santi Medici hanno ora un loro tempio dedicato al loro nome”.

Nella prima cappella della fiancata laterale ovest, vicino alla porta d’ingresso, si trova il gruppo marmoreo di San Giuseppe, che fu commissionato proprio dal vescovo Marena e realizzato nel 1977 dallo scultore Palla di Pietrasanta. Sul piedistallo di granito fece incidere una sua dedica: “San Giuseppe uomo giusto, artigiano modello, santifica e benedici il nostro lavoro”.

La scultura è un capolavoro d’arte cristiana: San Giuseppe è in piedi presso il suo banco di lavoro con alcuni arnesi del mestiere, e guarda Gesù adolescente che gli porge un pezzo di legno. Nella dolcezza dei loro volti traspare la gioia che si prova nel compimento del proprio dovere, espressione della volontà divina e mezzo di santificazione.

Il 19 marzo del 2013, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della traslazione delle sacre immagini dei Santi Medici, il cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione dei Santi, monsignor Francesco Cacucci arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, e monsignor Francesco Savino vescovo di Cassano all’Ionio, al rientro della processione dei Santi Medici, sostarono in atteggiamento orante dinanzi alla cappella di San Giuseppe. Parteciparono arciconfraternite e confraternite con una delegazione di padri ortodossi del Patriarcato di Skopje (città natale di Madre Teresa di Calcutta) coordinate dal professor Giuseppe Cannito presidente emerito dell’arciconfraternita Immacolata Concezione, Patrona di Bitonto.

Nel 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia indetto da papa Francesco, il parroco-rettore della basilica, don Vito Piccinonna, volle arricchire la cappella di San Giuseppe molto cara ai bitontini, eliminando una bassa ringhiera in alluminio dorato e disponendo un addobbo floreale nella ricorrenza del 19 marzo, festa liturgica di San Giuseppe. Don Vito cura con dedizione il triduo in onore del santo patrono della Chiesa cattolica, facendo porre due candelieri sacri che sorreggono candele profumate e cesti di condivisione come segno di devozione e ringraziamento.

Ancora oggi la solennità del 19 marzo è una data memorabile per i bitontini, perché rievoca l’ingresso trionfale delle sacre immagini dei Santi Medici e la dedicazione della basilica, e induce i fedeli a compiere onestamente il proprio lavoro.