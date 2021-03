Al Kismet gli aiuti alimentari per i lavoratori dello spettacolo

Parte oggi la collaborazione fra Teatri di Bari e Banco delle Opere di Carità, che a livello territoriale fornisce derrate alimentari alle persone in difficoltà, attraverso centri di distribuzione locali come parrocchie e mense. Un'operazione realizzata grazie al programma comunitario FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti) che sostiene gli interventi nei paesi dell'Unione europea per fornire cibo e assistenza materiale.

Da quest'anno, attraverso la convenzione sottoscritta a gennaio da Teatri di Bari, gli spazi del Kismet saranno messi a disposizione per la distribuzione dei sostegni alimentari ai lavoratori dello spettacolo del territorio. Al momento sono cento i beneficiari previsti. Una mano tesa in questo lungo e difficile periodo per tanti lavoratori del settore, costretti a subire gli effetti della crisi economica dovuta alla pandemia, che di fatto ha portato al blocco delle attività di spettacolo dal vivo. Piena disponibilità del teatro Kismet, quindi, per garantire l’accesso al servizio del Banco delle Opere di Carità alla comunità sfibrata di chi lavora in ambito teatrale, musicale, cinematografico, televisivo e dello spettacolo viaggiante.

Il TRIC (Teatri di Rilevante Interesse Culturale) Teatri di Bari si riconosce nella filosofia della Fondazione che sin dal 1993, suo anno di nascita, connota le attività del Banco: l'idea che il recupero delle eccedenze alimentari sia qualcosa d’importante sia per chi riceve i prodotti in dono, sia per la salvaguardia del nostro Paese.

All’iniziativa aderiscono i sindacati SLC Cgil Puglia, FISTEL Cisl Puglia, UILCom/Uil Puglia e AGIS Puglia e Basilicata.

La distribuzione nel teatro Kismet, che si trova a Bari in strada San Giorgio Martire 22/F (in zona Stanic) avverrà a partire da oggi, esclusivamente previa prenotazione, ogni venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Qui la documentazione necessaria da presentare e i dettagli sui requisiti: http://bit.ly/BancoOpereTdb

Per maggiori informazioni sul servizio e per richiedere un appuntamento, è possibile scrivere all'indirizzo mail sostegnolavoratorispettacolo@gmail.com o chiamare i numeri 080 5797667 - 335 8052211.