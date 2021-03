Heart ha visto il mare prima di morire, grazie ai volontari bitontini

“Oggi su tutti i giornali, anche nazionali, è stata pubblicata una notizia che mi ha molto commossa e toccata nel profondo. Mi riferisco alla morte e all'ultimo saluto al mare di Heart, un pastore tedesco abbandonato, a cui l'associazione Qua La Zampa - Bitonto ha regalato amore per un anno ”.

Inizia così il lungo post, pubblicato sui social dall'assessora con delega alla cura degli animali residenti sul territorio, Rosalba Camasta , che ha voluto ricordare la triste storia del cane bitontino Heart, finita su tutti i giornali locali e nazionali.

“Il cagnolone, con un'otite cronica e l'infiammazione della colonna vertebrale, tale da non rendergli possibile utilizzare le zampe posteriori - ha spiegato Camasta -era stato lasciato a morire di fame e di dolore da persone senza cuore. La sua storia ha generato in me vari sentimenti. Gratitudine e vicinanza nei confronti dei volontari dell'associazione bitontina, ma anche tanta rabbia nei confronti di chi ha maltrattato Heart. Mi vergogno per chi ha arrecato al cane così tanto dolore e ha deciso di abbandonarlo, senza assicurargli cure e amore ”.

“Spero che la sua storia possa scuotere le coscienze di chi si è macchiato di tale orrore e di tutti.

Buon viaggio, Cuore ”, ha poi concluso il post, a cui ha allegato uno scatto del pastore tedesco al mare, insieme alla volontaria Serena Manfredi.

Diversi i commenti degli utenti su facebook, che hanno espresso vicinanza e commozione per la scomparsa del cane e hanno sollecitato l'amministrazione ad agire, in prima persona, per far sì che storie del genere non si verifichino ancora.

“Sarebbe apprezzabile se oltre alle belle parole il Comune lottasse attivamente contro il randagismo. Basterebbe anche una campagna seria per il controllo e l'iscrizione forzata all'anagrafe canina dei cani padronali e sterilizzazioni a tappeto obbligatorie ”, ha commentato un'utente.