Covid, nel digital green pass la speranza di salvare il turismo in Puglia

Il digital green pass vaccinale pei i cittadini europei potrebbe salvare il turismo straniero in Puglia, che ha già subito un buco di 3,5 miliardi nelle spese dei viaggiatori dall'estero, crollate del 63% nel 2020 rispetto all'anno precedente, toccando il minimo da almeno venti anni. È quanto è emerso da un'analisi della Coldiretti Puglia, in occasione dell'incontro con gli assessori regionali al Turismo Massimo Bray e all'Agricoltura Donato Pentassuglia, richiesto da Terranostra Puglia, associazione agrituristica di Coldiretti, per individuare percorsi comuni e adottare strategie condivise per rilanciare il settore agrituristico in Puglia.

“Un nuovo bando sulla misura 21 per recuperare gli agriturismi rimasti esclusi dal primo, annunciato dall'assessore Pentassuglia, certamente è una boccata d'ossigeno, con la necessaria stretta sui pagamenti del primo bando fermi al 23%. È stata condivisa anche la necessità di semplificare le procedure burocratiche che rendono spesso impraticabili percorsi di sostegno e investimento per rafforzare la tenuta delle strutture agrituristiche che hanno subito perdite di fatturato a causa dell'emergenza pandemica”, spiega il presidente di Terranostra Puglia Filippo De Miccolis Angelini.

Il Covid ha inferto un colpo durissimo agli agriturismi, con la perdita secca subìta nel 2020 dalle masserie della Puglia che hanno praticamente azzerato gli arrivi di turisti stranieri e annullato le prenotazioni italiane e del turismo di prossimità nei mesi di lockdown e con le nuove misure – aggiunge Coldiretti Puglia – si profila uno scenario a tinte fosche anche per Pasqua e per la stagione estiva 2021.

"Va data centralità al ruolo dell'agriturismo nelle politiche del turismo in Puglia, con un’adeguata promozione e lo stanziamento di finanziamenti regionali mirati ad un segmento che ha registrato negli ultimi anni una crescita a due cifre con il 16,5% di aumento del numero degli agriturismi. Abbiamo convenuto con gli assessori Pentassuglia e Bray sulla necessaria formazione degli operatori agrituristici, oggi limitata ad iniziative personali autofinanziate o finanziate esclusivamente con le risorse risibili del PSR Puglia", aggiunge De Miccolis.

La Puglia è fortemente dipendente dall'estero per il flusso turistico, con ben 1,5 milioni di arrivi dall'estero di viaggiatori stranieri e 3,8 milioni di pernottamenti internazionali che la scorsa estate hanno dovuto rinunciare a venire in Puglia per effetto delle informazioni e alle preoccupazioni per la diffusione del contagio. L'assenza di stranieri in vacanza in Puglia grava sull'ospitalità turistica nelle mete più gettonate, che risentono della loro mancanza anche perché i turisti in arrivo da Paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o la Cina hanno tradizionalmente un’elevata capacità di spesa e adesso sono anche quelli che stanno procedendo velocemente nella campagna di vaccinazione.

Il certificato in formato digitale o cartaceo sarà legalmente vincolante per gli Stati membri e ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato. Consentirà dunque ai cittadini europei di tornare a viaggiare in estate, a patto di provare di essersi sottoposti a vaccinazione, oppure di essere risultati negativi ad un test o di essere guariti dal Covid-19 ed aver sviluppato gli anticorpi. Essendo una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo, dovrà essere approvata secondo la normale procedura di co-decisione, presumibilmente accelerata per consentirne l'entrata in vigore in tempi rapidi.

“L'agriturismo, nonostante i suoi numeri dimostrino il contrario, viene considerato un turismo di serie B, mentre è evidente la centralità dell'identità agricola e del patrimonio rurale del territorio e del paesaggio – insiste il presidente De Miccolis – nella comunicazione istituzionale e di marketing turistico. Ma gli oneri di cura del territorio e del paesaggio rimangono in capo agli operatori agrituristici, che sono troppo spesso abbandonati ad affrontare da soli sfide enormi come Xylella, siccità, cambiamenti climatici e da ultimo anche il Covid”.

“L'agriturismo e lo sviluppo multifunzionale delle aziende agricole devono rientrare nelle strategie regionali, ivi incluse quelle a sostegno del settore turistico per emergenza Covid. Gli indennizzi per calo di fatturato sono solo un placebo, così come non mancano difficoltà per accedere al credito. Gli ammortizzatori sociali sono ormai insufficienti per entità e tempistica a dare respiro alle tante famiglie che hanno vissuto mesi di disoccupazione. In compenso sono aumentati burocrazia e adempimenti, tanto che alcuni operatori del settore, presi dallo sconforto e dalla paura di sanzioni, stanno valutando se valga la pena riaprire, eventualità che avrebbe effetti disastrosi sull'occupazione”, conclude il presidente De Miccolis.