Petizione dei tifosi neroverdi per far partire i lavori allo stadio

Una casa, un insieme di gradoni, mille bandiere e una sola fede.

Non chiedono altro che l’adeguamento in tempi rapidi dello stadio comunale “Città degli Ulivi” i tifosi appassionati del Bitonto Calcio, che ieri hanno avviato una petizione social per smuovere città e amministrazione comunale sulla questione.

I supporter neroverdi chiedono a gran voce che, dopo due anni dalla consegna e dal conseguente deposito all'aperto, venga finalmente allestita la curva nord nell'impianto bitontino, e vengano eseguiti i lavori necessari per evitare che debbano essere disputate altrove le gare casalinghe del Bitonto Calcio.

Un'iniziativa che punta a scongiurare l'abbandono già annunciato con un comunicato stampa dalla dirigenza neroverde, che comporterebbe come effetto collaterale la sparizione vera e propria del Bitonto Calcio, proprio nell'anno del suo centenario.

È il tentativo estremo di lavare via l'inchiostro sporco dalle pagine attuali, per scrivere pagine degne di una storia secolare e della tifoseria neroverde.