Scoperti 50 gatti in un condominio, intervento di ASL e Polizia locale

Con l'ordinanza n.167 di ieri, il Servizio di Polizia locale ha disposto il recupero di 50 gatti detenuti in un'abitazione privata all'interno di un condominio in via Ugo La Malfa, a causa dei pericoli igienico sanitari connessi allo stazionamento dei felini sia negli spazi comuni che in quelli privati dell'edificio.

L'intervento, svolto in sinergia con il Servizio Veterinario dell'ASL Bari, si è reso necessario in seguito all'esposto dei condomini che hanno denunciato l'estrema insalubrità dei locali. Gli stessi agenti della Polizia locale, nel corso di un sopralluogo, hanno accertato che nella sola stanza d'ingresso dell'appartamento in questione c'erano 50 felini, che producevano "un olezzo indescrivibilmente nauseabondo", come si legge nell'ordinanza, "al punto che riusciva difficile la permanenza all’interno dello stesso condominio".

La situazione è stata segnalata ai Servizi Sociali e l'ordinanza ha previsto il recupero dei gatti, con l'ausilio di associazioni animaliste locali, e un piano di pre affidamento e adozione dei felini, previa sterilizzazione e profilassi del Servizio Veterinario dell'ASL Bari.