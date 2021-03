Edilizia scolastica, 19 milioni alla Città Metropolitana. Progetti anche per Bitonto

Circa 19 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, destinati a diversi istituti scolastici superiori distribuiti sul territorio metropolitano. A tanto ammonta il finanziamento assegnato dal Ministero dell’Istruzione alla Città metropolitana di Bari, nell’ambito del decreto ministeriale n.13 dell’8 gennaio scorso, finalizzato a sostenere interventi di edilizia scolastica.

I 18 milioni e 766 mila euro si riferiscono ad una prima annualità per la quale la Città metropolitana ha candidato 18 progetti distribuiti fra i Comuni di Bari, Bitonto, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Altamura, Cassano Murge, Castellana Grotte, Rutigliano, Molfetta, Ruvo di Puglia e Corato.

«È una boccata di ossigeno per un settore, quello della manutenzione degli istituti scolastici, che richiede continui finanziamenti – diichiara Marco Bronzini, consigliere metropolitano delegato all’edilizia scolastica – e per un ente che gestisce ben 132 plessi scolastici in 41 Comuni. Abbiamo ampiamente dimostrato di sapere utilizzare con efficienza i finanziamenti pubblici anche quando ci siamo trovati a dover predisporre, a tempo di record, una serie di interventi di edilizia leggera come all’inizio dello scorso anno scolastico per garantire i distanziamenti necessari per la didattica in presenza con aule di maggiori dimensioni rispetto a quelle attualmente a disposizione ove possibile o rimettendo in produzione ambienti da tempo non più utilizzati per mancanza di adeguata manutenzione (a causa di storiche e ripetute ristrettezze economiche). Il nostro obiettivo è quello di offrire una scuola che sia in grado di sopportare strutturalmente qualsiasi emergenza, e non solo quella legata alla pandemia in corso.

«È evidente – aggiunge Bronzini – che le scuole che fruiranno di questi interventi consentiranno indirettamente anche ad altre scuole di beneficiarne attraverso le maggiori disponibilità relative dei finanziamenti che l’ente mette a disposizione per gli interventi di edilizia. In particolare, è opportuno precisare che, per non trovarci in ritardo rispetto alle tempistiche previste da quest’ultimo finanziamento, questa amministrazione aveva già stanziato un importo di circa 300mila euro sul proprio bilancio (attualmente in fase di approvazione) per ridurre i tempi necessari alle procedure di progettazione ed accelerare quindi sulle tempistiche di affidamento (23 mesi al massimo) e rendicontazione».