Un importante accordo è stato siglato il 2 marzo scorso da Cantine Torrevento Srl, azienda vinicola pugliese di fascia premium, partner di Prosit spa: si tratta dell’acquisizione delle quote di maggioranza della nuova cantina “Oria Wine”, sita ad Oria (Br), nel cuore dell’area di produzione della Doc Primitivo di Manduria e del Primitivo Igt. Cantine Torrevento srl, rappresentata dal presidente Francesco Liantonio, e la famiglia Lenoci-Masciulli hanno così brindato alla creazione di un polo produttivo di eccellenza nel cuore della terra del Primitivo.

«Il vitigno Primitivo - afferma Luigi Lenoci - ha avuto e mantiene tuttora un ruolo fondamentale nella produzione vitivinicola pugliese, ottenendo grande riconoscimento sia in ambito nazionale che internazionale. Io e la mia famiglia abbiamo da sempre creduto nelle potenzialità del Primitivo, abbiamo operato per la selezione delle migliori uve sul territorio e la produzione di vini di eccellenza, ponendo le basi del progetto di Oria Wine. Oggi, grazie all’ accordo siglato con Cantine Torrevento, abbiamo l’opportunità di rafforzare ulteriormente quanto già intrapreso per consolidare ed espandere le nostre produzioni grazie a mirati investimenti in vigna, in cantina e sul mercato».

«Il sito produttivo - aggiunge Francesco Liantonio - si trova nel territorio di Oria vicino a Manduria, circondata da antiche vigne di uva Primitivo coltivate ad alberello pugliese, un antico e tradizionale metodo di coltivazione definito eroico per la bassa resa e per la gestione del vigneto che è frutto di un lavoro completamente manuale. La selezione varietale delle uve insieme ad una sapiente vinificazione e affinamento ci permetterà di ottenere e continuare a produrre vini eccellenti, strutturati e apprezzati in tutto il mondo».

La nuova assemblea appena costituita ha nominato amministratore Alessandro Masciulli, rappresentante della famiglia Lenoci-Masciulli, che afferma: «Io e mio zio Luigi Lenoci, da sempre operativi nel mondo del vino e già proprietari di una cantina nell’area di Canosa di Puglia, abbiamo da sempre creduto nella grande opportunità di creare un sito produttivo di eccellenza proprio nell’area vocata alla coltivazione del primitivo. Oria Wine e in particolare l’accordo con Cantine Torrevento rappresentano la perfetta concretizzazione del ns comune progetto e sono onorato per questo importante incarico che vede tutti noi protagonisti e attori di un percorso che siamo certi porterà grandi risultati».

Il presidente della cantina "Oria Wine" è l'enologo Leonardo Palumbo, laureato in enologia all'Università di Bordeaux e dal 2014 winemaker di Cantine Torrevento, oggi riconosciuto come grande esperto di vini pugliesi, da sempre orientato al pieno rispetto del terroir e con un approccio produttivo teso alla valorizzazione delle caratteristiche varietali delle uve autoctone, specializzandosi nelle tecniche di affinamento in acciaio, in cemento e in legno. Palumbo è uno dei tre enologi rappresentanti dell'Italia presso l'UIOE (International Union of Enologists), è un esperto deputato a Vinalies, in Francia e giudice in molte competizioni nazionali e internazionali.

«Oria Wine - spiega Palumbo - è dotata di ampi spazi per la raccolta delle uve e di una moderna tecnologia in cantina: macerazione delle uve, vinificazione e affinamento in acciaio a temperatura controllata, utilizzo di preziosissime vasche in cemento sono alcuni degli elementi che ci permetteranno di esaltare e valorizzare ulteriormente le caratteristiche varietali, già eccezionali, tipiche del Primitivo. L’accordo siglato soddisfa e concretizza l’esigenza di creare una perfetta interazione tra le differenti aree di produzione regionali (nord e sud della Puglia): ritengo il confronto sulle diverse esperienze produttive sia in vigna che in cantina assolutamente stimolante e costruttivo dal punto di vista agronomico e tecnico/enologico, con l’unico obiettivo di esaltare e ulteriormente valorizzare la qualità dell’intera produzione vinicola pugliese».

«Per affrontare mercati sempre più complessi, esigenti e competitivi, in continua evoluzione - rimarca il presidente Liantonio - occorre avere obiettivi ben precisi e risorse importanti da destinare agli investimenti: Oria Wine rappresenta per Cantine Torrevento un investimento strategico, un tassello fondamentale che offrirà una ulteriore opportunità di crescita e di consolidamento del brand Torrevento. La nostra cantina da sempre si è infatti impegnata anche nella produzione e valorizzazione del Primitivo e delle varietà autoctone dell’area salentina. Oggi Cantine Torrevento ha deciso di investire direttamente in quest’area per consolidare e ulteriormente sviluppare le produzioni e la commercializzazione di tali prodotti, vivendo personalmente l’areale produttivo del Primitivo.



In perfetta sintonia con gli obiettivi di Prosit - conclude Liantonio - riteniamo infine che l’investimento in Oria Wine rappresenti nel concreto il valore della perfetta tracciabilità di filiera dalla vigna alla bottiglia: principio su cui si basa, da sempre, la filosofia produttiva di Cantine Torrevento: una visione portata avanti con passione e con un approccio produttivo etico -sostenibile, al fine della valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e delle denominazioni che lo rappresentano. In questo caso, con Oria Wine, nel cuore della terra del Primitivo».