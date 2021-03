Raccolta differenziata, "Perché ancora non si utilizza l'app Junker?"

“Constatiamo un’intensa attività di comunicazione, a mezzo social, da parte della società Sanb (Servizi Ambientali Nord Barese) per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti differenziati. Ma chiediamo riscontro sull’adozione dell’app Junker”. È la richiesta che parte dall’associazione Mowgli e dal movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita.

“Il 12 maggio 2020 – scrivono gli ambientalisti – il sindaco Abbaticchio non aveva accolto pienamente la nostra proposta, spiegando che la società Sanb avrebbe certamente adottato un’app valida per tutti i Comuni serviti (oltre a Bitonto, la società gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Corato, Ruvo, Terlizzi e Molfetta, ndr). Inoltre, l'estensione del servizio di raccolta porta a porta (che sarebbe dovuto partire entro fine 2020!) risultava essere una discriminante”.

Considerate le importanti funzioni offerte dall’app Junker (scansione e individuazione del giusto conferimento, orari e info, statistiche, news, contatti diretti, amministrazione trasparente ed altro ancora) e gli esigui costi di gestione (neanche 10 centesimi all’anno per cittadino), Mowgli e VogliAMO Bitonto Pulita ribadiscono la loro richiesta di utilizzo di questo strumento da parte della Sanb.

“I ritardi (di cui non conosciamo le motivazioni) dell’entrata in vigore della raccolta porta a porta, e la percentuale di raccolta differenziata (30% nell'ultimo anno, il dato più basso fra i Comuni dell'Area metropolitana) impongono la dotazione di sistemi informatici di facile utilizzo che, unitamente a campagne di educazione e sensibilizzazione dei cittadini, siano di efficace supporto per il raggiungimento degli obiettivi”, insistono gli ambientalisti bitontini.