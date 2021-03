La settimana che porta alla A. L’emozione di patron Intini e di Brenda Moreira

Centoquarantatre chilometri: sono quelli che separano la Polisportiva Bitonto Calcio a 5 femminile dalla conquista del traguardo storico della serie A.

Domenica dopo domenica, le leoncelle hanno conquistato nel rettangolo di gioco 61 punti, con ben 169 goal realizzati e soli 18 subìti.

Statistiche che valgono alla Polisportiva un meritatissimo primato e la prospettiva sempre più vicina e meravigliosa del primo storico campionato vinto.

Un successo che parte dal centro polifunzionale Paolo Borsellino e percorre i vicoli del centro antico e le strade dell’intera città. E Bitonto, assieme alla dirigenza neroverde, si prepara a far festa.

Il presidente Silvano Intini, sempre più amato, ci racconta che «la gente si è avvicinata a questo movimento femminile in massa e ci sorprende l’affetto mostrato nei nostri confronti. Le ragazze che abitano nel centro storico sono state letteralmente “adottate” dalla gente di Bitonto che le incita ogni domenica mattina, prima di ogni gara, e le fa sentire a casa. Siamo talmente amati, specie dalle donne, che molte mamme, ragazze e perfino bambine ci chiedono le divise ufficiali anche su misura e questa, per noi, è un’assoluta vittoria».

Vittoria che affonda le radici nell’animo ambizioso del patron. «Sarebbe stato più semplice e logico – dice – scegliere d’investire in progetti già ben avviati o dal rendimento sicuro, ma io adoro le scommesse e non mi piace vincere facile. Assieme alla dirigenza abbiamo dato il via a questa stagione a settembre e non è stato semplice costruire una squadra per puntare ai vertici della classifica, ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo disputato una stagione straordinaria, superando le difficoltà, ed ora ci prepariamo al meglio a questa sfida decisiva».

«Sono giorni in cui mi frulla qualsiasi cosa per la testa – confessa Silvano Intini – e non riesco a staccare la mente da quello che potrebbe essere. Non ringrazierò mai abbastanza tutti i nostri sponsor per il supporto che ci hanno dato, così come non ringrazierò mai abbastanza tutte le ragazze che sono scese in campo e hanno costruito questo sogno assieme al mister. È qualcosa che va oltre il contesto sportivo e che abbraccia tutta quanta la città e non solo. Basti pensare che il prossimo anno qui a Bitonto arriveranno fior fior di squadre e di piazze che valorizzeranno l’intero territorio bitontino e, Covid permettendo, anche le attività commerciali della zona. Ora però, pensiamo a domenica».

Un successo locale, nazionale ed internazionale dunque, giunto anche grazie alle reti delle protagoniste di questa splendida annata, fra cui il capocannoniere carioca Brenda Moreira.

Con le sue 48 reti, la brasiliana è la regina del goal neroverde e commenta così questo straordinario cammino in campionato: «Viviamo questi ultimi giorni prima della sfida decisiva con grande concentrazione. Per quanto facile possa sembrare da fuori, vincere non è mai facile perché gli avversari contro di te danno sempre il massimo ed anche qualcosa in più, però grazie al supporto delle mie compagne e di tutta quanta la dirigenza, siamo riuscite a superare anche qualche intoppo legittimo in stagione e siamo giunti al momento clou che può valere davvero tanto».

Un successo di squadra e personale, che Brenda Moreira riassume così: «Stiamo facendo qualcosa di inimmaginabile a livello di squadra assieme alle mie compagne. Abbiamo fatto innamorare una città che ora, per strada, ci mostra tutto il proprio affetto come se ci conoscesse da una vita. Dobbiamo anche e soprattutto ringraziare il presidente Intini e tutta la sua famiglia per averci accolto davvero come fossimo tutte quante loro figlie e trattate di conseguenza. Non è affatto scontata come cosa, questa, in questo sport ….

Ora che il traguardo è sempre più vicino, lo voglio dedicare a mia madre e alla mia famiglia che non vedo da due anni, e ad una persona che mi è molto vicina e che mi sostiene, non lasciandomi mai sola».

Brenda Moreria prova poi a volgere lo sguardo al futuro: «Ci sono ancora alcuni sogni che spero si possano realizzare. Per ora però, pensiamo a domenica, che è già così vicina».