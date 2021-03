Earth Hour, luci spente sul Palazzo della Città metropolitana

La Città metropolitana di Bari aderisce all’Earth Hour (Ora della Terra) 2021, la mobilitazione globale promossa dal WWF per la lotta al cambiamento climatico.

Raccogliendo l’appello del WWF Levante Adriatico, oggi, dalle 20.30 alle 21.30, le luci della Torre dell’orologio e della facciata del Palazzo della Città metropolitana sul lungomare di Bari resteranno spente per un’ora. Un gesto simbolico che unisce cittadini, istituzioni e imprese di tutto il mondo in una comune volontà di vincere la sfida di un futuro sostenibile.

La manifestazione, che quest’anno è alla sua tredicesima edizione, è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico

Le conseguenze del riscaldamento globale mettono a rischio gli equilibri ecologici del pianeta e minacciano la sicurezza e l’esistenza stessa dell’umanità.

L’edizione 2021 di Earth Hour coinvolge milioni di persone in tutto il mondo in un atto simbolico che si concretizza con un semplice gesto: lo spegnimento per un’ora delle luci di abitazioni, uffici, monumenti, sedi istituzionali, imprese, negozi.