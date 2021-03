Covid, a Bitonto 13 casi in meno nella terza settimana di marzo rispetto alla precedente

Resta elevato il tasso di nuovi casi settimanali per 100mila abitanti nell’area metropolitana di Bari: 355,5, a fronte di 4.373 nuovi casi registrati nella settimana dal 15 al 21 marzo. Secondo il report dell’ASL Bari, sono passati da 23 a 24 i Comuni oltre la soglia dei 250 nuovi casi per 100mila abitanti, tra cui Bitonto (tasso del 426,3). 224 i casi registrati nella terza settimana di marzo, 13 in meno rispetto a quella precedente.

Si ribadisce, ancora una volta, l’estrema importanza di evitare assembramenti e rispettare le regole anticontagio: distanziamento, igienizzazione delle mani e uso della mascherina.

Sul versante della campagna vaccinale, l’ASL Bari ha somministrato 29.533 dosi di vaccini Astrazeneca agli operatori della scuola, pari al 33% su scala regionale, concludendo la prima dose in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bari e provincia.

Proseguono regolarmente, infine, le vaccinazioni degli over 80 nel centri vaccinali dell’azienda sanitaria: 54.417 le somministrazioni totali eseguite, tra prime e seconde dosi. In totale, nelle strutture pubbliche e private del territorio dell’ASL Bari sono state somministrate più di 185mila dosi ai soggetti appartenenti alle diverse categorie inserite prioritariamente nel piano vaccinale regionale.