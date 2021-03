Stanotte lancette avanti di un'ora, potrebbe essere l'ultima volta

Torna questa notte l'ora legale, forse per l’ultima volta. Le lancette dell’orologio dovranno essere tirate avanti di 60 minuti, dalle 02 alle 03, e si perderà così un’ora di sonno in cambio però di un’ora in più di luce la sera. Sarà quindi – per i primi giorni – più buio la mattina ma più chiaro fino a tardi.

Dicevamo che quella di quest'anno potrebbe essere l'utima volta perché da tempo l'Unione europea spinge per l'abolizione. La decisione definitiva era attesa nel 2020 ma a causa del Covid è stata rinviata a data da destinarsi.

Cambia l'ora, quindi, stanotte: ma la nostra speranza è soprattutto che cambi la rotta di questa pandemia, così da poter "sfruttare" il tempo abbracciando tutti coloro che ormai vediamo solo virtualmente.