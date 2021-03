Abbaticchio: "Ecco cosa cambia con le nuove disposizioni regionali"

Ieri sera è tornato in diretta facebook il sindaco Michele Abbaticchio, per spiegare le ultime disposizioni regionali che hanno determinato la cosiddetta “zona rossa rinforzata” in tutta la Puglia.

“L’ordinanza comunale che avevamo emesso due settimane fa – ha dichiarato il primo cittadino – ha sicuramente tenuto a casa tantissimi ragazzi (gli under 30 rappresentano il 41% dei positivi nella nostra città). Infatti siamo tra i pochissimi Comuni dell’area metropolitana di Bari che hanno ridotto i nuovi contagi nella settimana scorsa, aspettiamo il report dalla regione Puglia. Si tratta di una riduzione lievissima ma che ci dà un’indicazione positiva.

Poi oggi (ieri per chi legge, ndr) è entra in funzione l’ordinanza regionale di Emiliano e abbiamo revocato l’ordinanza comunale nel suo ultimo giorno di applicazione. Cosa cambia? L’asporto da parte delle attività ristorative è sempre possibile, anche nei giorni festivi: questo comporta che dopo le 18 è possibile l’asporto ma solo se il cliente ha prenotato. Per i bar invece l’asporto si ferma alle 18. I negozi alimentari e le farmacie possono restare aperti fino alle 21”.

“Abbiamo confermato la chiusura dei parchi – ha continuato Abbaticchio – ma è in via di pubblicazione (tra lunedì e martedì) una disposizione per le famiglie che hanno persone con abilità diverse e necessitano per motivi di salute di frequentare i parchi: sarà sufficiente una prenotazione via mail”.

Il sindaco ha riferito poi che continuano in modo spedito le vaccinazioni, nella palestra della scuola Rutigliano: il numero dei vaccinati a Bitonto è di 6.133 cittadini (4.575 con la prima dose), ossia l’11% della popolazione. Da domani si potrà prenotare anche in farmacia per le fasce under 80.

Poi Abbaticchio si è soffermato sul servizio di assistenza domiciliare, auspicando che “la Asl lo possa riprendere” e sulla sospensione del servizio di neuropsichiatria infantile, chiuso a causa di positività al covid per scopo precauzionale.

“Capisco la rabbia delle categorie di attività rimaste chiuse, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte, tutti stiamo soffrendo”, ha concluso.