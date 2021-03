Il Comune apre alle famiglie con disabili il parco urbano di via Togliatti

Da giovedì 1° aprile il parco urbano di via Togliatti, chiuso al pubblico come tutti gli altri parchi cittadini per le misure restrittive contro il Covid-19, potrà essere utilizzato, con turni prestabiliti per alcune ore e in alcuni giorni della settimana, dalle famiglie con disabili.

“In questo modo – spiega Gaetano De Palma, assessore al Welfare che ha promosso l’iniziativa insieme all’Ufficio del Piano Sociale di Zona – il Comune di Bitonto intende offrire una risposta ai bisogni dei concittadini più fragili, per i quali, l’impossibilità di uscire di casa e l’indisponibilità di parchi aperti, comporta un sovraccarico di stress e disagio, che si ripercuote inevitabilmente e negativamente anche sulla quotidianità delle proprie famiglie”.

Il parco di via Togliatti sarà, dunque, aperto esclusivamente per le famiglie che assistono un disabile il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13.

L’ingresso al parco avverrà per turni su prenotazione obbligatoria e sarà contingentato, in modo da poter rispettare le regole per contrastare la diffusione dei contagi da Coronavirus. Sarà, infatti, possibile la contemporanea presenza nell’area del parco di massimo tre disabili e di un accompagnatore a testa. Prima dell’accesso al parco gli addetti alla sorveglianza controlleranno le generalità di coloro che hanno effettuato la prenotazione.

Ciascun turno di utilizzo dell’area verde avrà la durata di un'ora. Pertanto il martedì e il giovedì l’ultimo ingresso è fissato alle ore 17, mentre il sabato e la domenica l’ultimo accesso sarà alle ore 12.

Gli interessati potranno prenotarsi esclusivamente per posta elettronica. Basterà inviare un messaggio all’indirizzo segretariato.bitonto@libero.it , indicando i nominativi del soggetto disabile e dell’unico accompagnatore ammesso, un recapito telefonico, i giorni e gli orari in cui si intende fruire del servizio.

Le richieste saranno gestite, secondo l’ordine cronologico di arrivo, dal Segretariato sociale del Comune di Bitonto, che provvederà a confermare, a mezzo mail o telefono, la disponibilità dell’area.

Per consentire agli uffici un’ottimale organizzazione dell’attività, le richieste dovranno pervenire necessariamente entro le ore 12 dei giorni feriali e comunque almeno il giorno precedente a quello in cui si intende fruire dell’accesso al parco.

L’iniziativa sarà in vigore sino a quando le condizioni sanitarie della pandemia non consentiranno la riapertura al pubblico dei parchi cittadini.