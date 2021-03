Covid-19, un anno dopo. Com’è cambiato il tessuto economico e sociale del territorio

È passato più un anno dall’inizio della pandemia, evento che ha segnato la storia del nostro Paese e del Pianeta, e che resterà senza dubbio nella memoria storica collettiva, oltre che in quella personale di chi è stato vittima del Covid-19. Chi avrebbe mai potuto immaginare che un virus proveniente dalla lontana Cina potesse cambiare così radicalmente il nostro modo di vivere, la nostra realtà?

Abbiamo gradualmente interiorizzato questa pandemia, non senza sacrifici, sofferenza e sconforto, rinunciando al contatto fisico col prossimo e imparando a convivere per diverse ore con un pc a causa della dad e dello smartworking, sovrapponendo lo studio e il lavoro all’intimità della nostra casa. Ci siamo ritrovati totalmente impreparati a gestire un processo di digitalizzazione che, secondo l’indice DESI (Digitalizzazione dell'Economia e della Società) della Commissione Europea, vede l’Italia quartultima in Europa, seguita solo da Romania, Grecia e Bulgaria. Nello specifico, per quanto riguarda la classificazione DESI delle Regioni italiane, la Puglia è quintultima per digitalizzazione (sebbene abbia la più alta copertura di banda mobile 4G).

Il contesto creato dalla pandemia è stato interpretato in diversi settori come un’opportunità per affacciarsi al mondo dell’e-commerce, che secondo dati Istat nel 2020 ha registrato una crescita del 38% rispetto al 2019 (pari a circa 60 miliardi di euro), diventando per molti commercianti un’occasione per rinnovare il proprio sistema imprenditoriale e produttivo, modificando profondamente il modello di business tradizionale per far fronte ad un’evoluzione delle abitudini dei consumatori, più propensi a servirsi di pc e smartphone per gli acquisti a causa del lockdown.

Non dobbiamo quindi stupirci se il commerciante bitontino decide di interfacciarsi al mondo dello shopping online, affidandosi non solo ad Amazon (la piattaforma di e-commerce per eccellenza che però tende a rendere anonimo il venditore, impedendo ai clienti di “fidelizzarsi”, oltre a presentare un’altissima concorrenza fra gli iscritti), ma anche al mondo dei social network attraverso la creazione di proprie pagine Facebook e Instagram o tramite la realizzazione di siti web su cui esporre i propri prodotti, da spedire in tutta Italia.

È stato poi fondamentale l’aspetto gestionale di questa frontiera del commercio, per molti del tutto nuova: i commercianti bitontini hanno infatti dovuto imparare le nuove strategie di marketing e comunicazione per adattarsi al mondo dell’e-commerce, come ad esempio la cura delle grafiche per post e storie da pubblicare a orari strategici sui propri canali di vendita, l’uso delle inserzioni (funzione a pagamento disponibile sui social, che permette di selezionare uno o più “target” in base a età, luogo di residenza, interessi…) per sponsorizzare i contenuti proposti sulle pagine, e lo “sfruttamento” delle bolle di filtraggio, ovvero il risultato del sistema di personalizzazione dei risultati di ricerche su siti che registrano e utilizzare informazioni sull'utente (come posizione, click precedenti, ricerche passate).

Ristoratori e consumatori del territorio hanno potuto servirsi dell’applicazione gratuita “RistoaCasa”, un’idea della Be20, la società bitontina di consulenza in ambito software engineering che prese ispirazione dall’iniziativa sociale lanciata a inizio pandemia dal Comune di Bitonto, per creare una rete di ristoratori e pubblici esercizi locali, dedicata alla preparazione e alla consegna di pasti caldi a casa di cittadini, utenti dei servizi sociali comunali sospesi proprio a causa dell’emergenza Covid-19.

L’app, nata durante il primo lockdown, è stata per gli esercenti uno strumento di gestione online, un’agevolazione, per l’attività di prenotazione e consegna a domicilio: attraverso un apposito pannello di controllo è stato infatti possibile inserire menu, prezzi e relativi prodotti rivendibili al pubblico con servizio a domicilio grazie all’iscrizione all’applicazione come “esercente”. Per i cittadini, tramite la registrazione alla piattaforma in modalità “acquirente”, sono state messe a disposizione funzioni per la ricerca su mappa di svariate attività commerciali, come ristoranti, pizzerie o pasticcerie, prenotando pasti e prodotti e con la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato dell’ordine.

L’economia bitontina sta provando a resistere alla pandemia, che purtroppo ci accompagnerà anche in questo 2021. I commercianti stanno sperimentando il “nuovo” settore dell’e-commerce, ma solo una piccolissima parte di loro ha incrementato il proprio fatturato grazie alle vendite online, mentre più della metà degli intervistati ha visto calare il fatturato a fronte della crisi.

Gli esercenti, non solo bitontini ma anche pugliesi, italiani, sono stati tra i più colpiti dalle conseguenze dell’avvilente contesto storico in cui viviamo, diventando anche riflesso di una popolazione che vede in una campagna vaccinale, seppur discussa, motivo di ansia ma anche di speranza, alimentata dalla “fame” di un ritorno alla normalità.

Un ritorno che, sinceramente, ci auguriamo davvero prossimo.