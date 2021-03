Traffico interrotto in piazza Marconi, Ferrotramviaria devia il percorso

Parte di piazza Guglielmo Marconi è inibita al traffico da questa mattina fino alle 18, per consentire le operazioni di carico e scarico di macchinari sul lastrico del teatro Traetta.

In ottemperanza all’ordinanza dirigenziale n. 155 emessa il 17 marzo scorso dalla Polizia municipale di Bitonto, gli autobus della Ferrotramviaria impegnati sulla linea Bari-Barletta effettueranno deviazioni di percorso.

Il capolinea di piazza Marconi 16 (bar Luna) viene trasferito in via Urbano, nel tratto fra il civico 14 e via Centola.

Il capolinea di piazza Marconi 33 (farmacia De Pinto) viene trasferito in via Messeni, nel tratto compreso fra via Cesare Battisti e il civico 51.

La fermata di via Ammiraglio Vacca 54 (case popolari) e di via Matteotti 139/B (scuola media Sylos) vengono trasferite in via Ludovico D’Angiò (Stuzzico).

La fermata di via IV Novembre 35 viene trasferita in via La Pira 7/E (fronte Expert).