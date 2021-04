L’impegno dell’Avis Bitonto per i bambini meno fortunati

Impegni di solidarietà per l’Avis Bitonto, in questi giorni che precedono la" Pasqua.

Martedì i volontari dell’associazione, in collaborazione con “Le mani tese” di Modugno, hanno donato giocattoli e vestiti ai bambini del centro polifunzionale per l'infanzia "La casa delle bambine e dei bambini", che si occupa di aiutare tutte le famiglie in difficoltà economica, supportando la prima infanzia attraverso servizi educativi, percorsi per la genitorialità e beni di prima necessità.

“La nostra sezione – dichiara il presidente dell’Avis Bitonto, Massimo Rutigliano – ha sempre dedicato un’attenzione particolare ai bambini, regalando momenti di gioia in giorni particolari come la santa Pasqua. Un impegno di prospettiva per far crescere la prossima generazione di donatori, nel solco dei principi di altruismo e solidarietà che contraddistinguono l’associazione”.

“È nostro obiettivo – sottolinea – mostrare la nostra presenza nella comunità e seguire la crescita dei nostri ragazzi. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a regalare un momento magico ai bambini, e auguri di una serena Pasqua dall'Avis Bitonto