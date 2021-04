Prevenire la corruzione fa bene alla salute, l’esperienza dell'ASL Bari

Prevenire la corruzione fa bene alla salute. Quella delle aziende sanitarie locali ma anche e soprattutto quella delle persone, su cui si riflette direttamente l’operato dei sistemi sanitari, in ogni articolazione e ad ogni livello. Una prospettiva che acquisterà ancora maggior valore – e corrispondenti “rischi” – negli scenari di sviluppo economico sanitari del prossimo futuro. Temi legati intimamente al superamento della pandemia in corso e posti al centro della Giornata nazionale per l’integrità in sanità, che sarà celebrata domani con un evento online, dalle 10 alle 12.30.

Un’occasione non solo per presentare le attività e le prospettive del Forum per l'integrità in sanità – partito a settembre 2020 in collaborazione con Re-Act e patrocinato dall'Associazione italiana per l'integrità della salute – ma anche per discutere di come è possibile prevenire la corruzione in un settore così delicato ed importante per la vita delle persone.

Tra gli ospiti della giornata ci saranno il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia, il presidente di Agenas Enrico Coscioni e i direttori generali e amministrativi delle aziende sanitarie che hanno aderito al Forum. Dopo gli interventi istituzionali (prevista la partecipazione del ministro della Salute Roberto Speranza), si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Prospettive della Sanità alla luce del Recovery Fund”, cui parteciperà il direttore amministrativo dell’ASL Bari Gianluca Capochiani.

A lui il compito d’illustrare l’esperienza dell’azienda sanitaria barese, una “macchina” complessa per dimensioni finanziarie e demografiche (con oltre 1,2 milioni di residenti serviti è la nona in Italia e la quarta del Meridione, isole comprese) oltre che per implicazioni gestionali, nell’ottica delle nuove prospettive offerte dagli strumenti di rigenerazione europei.

Grazie al Forum, nato per iniziativa di Transparency International Italia - Associazione contro la corruzione, l’ASL di Bari partecipa ad un circuito “virtuoso” nel quale le aziende possono dialogare con i portatori d’interessi del settore, per definire e promuovere nuove soluzioni e policy; elaborare, testare e diffondere strumenti e buone pratiche di prevenzione e di contrasto della corruzione; formarsi ed imparare come meglio difendersi da comportamenti illeciti. Il Forum nazionale sarà anche un momento di confronto per valutare il percorso svolto sino ad oggi.