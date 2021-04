Un albero per ogni nato, altre sei piante per altrettanti bambini

Vincerà la bellezza. È con questa convinzione che i volontari dell'associazione Mowgli e del movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita si sono dedicati venerdì pomeriggio al secondo step del progetto “Un albero per ogni nato”, piantando cinque alberi di giuda e un alloro nell’area verde in via Paolo Scoppio.

Ad ogni albero è stata apposta la targa con il nome del bambino a cui è intitolato: Flavia, Cosimo, Vito, Micaela, Alice, i gemelli Francesco e Antonio.

“Rimarchiamo ancora una volta l'importanza della sensibilizzazione alle tematiche ambientali, spesso non tenute in considerazione, partendo dai più piccoli. Ringraziamo tutti coloro che quotidianamente ci sostengono, i genitori dei bambini e chi lotta in generale per una città migliore. Stiamo programmando gli ultimi interventi prima della sosta estiva”, fanno sapere gli attivisti di Mowgli e VogliAMO Bitonto Pulita.