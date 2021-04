Oggi il Martedì degli Ambulanti. Prosegue la protesta della categoria

Oggi a Bitonto sarebbe stato giorno di mercato settimanale, anzi si sarebbe tenuta la Fiera di San Leone, come per tradizione ogni 6 aprile. Ma il Covid impedisce da molto tempo mercati e fiere, non solo a Bitonto ma in tutta la Puglia.

Proprio oggi è annunciato il “Martedì degli Ambulanti”: una serie di manifestazioni in tutta la Puglia per proseguire le numerose iniziative che si sono tenute sui territori, da Andria a Bisceglie fino a Bitonto e a Lecce, passando per Bari e Francavilla Fontana, durante quella che è stata definita “La Settimana di Passione degli Ambulanti”.

La protesta di oggi – spiega Savino Montaruli, coordinatore nazionale dell’associazione di rappresentanza CasAmbulanti – è motivata “dalle cattive notizie che in queste ore giungono dal Governo centrale e regionale, che ostacolerebbero ancora, illegittimamente, le riaperture dei mercati e delle attività ferme in maniera discriminante, e dal fallimento delle politiche locali che hanno completamente ignorato e dimenticato un’intera categoria che fa registrare oltre 16mila imprese attive in Puglia”.

“Martedì 6 aprile – prosegue – sarà un’altra giornata storica che consegneremo al lungo cammino degli ambulanti a difesa del proprio diritto al lavoro. La nostra categoria è vessata e umiliata dalle politiche scellerate di chi ha voluto farne il capro espiatorio del contagio”.