Vaccinazioni medici di famiglia, obiettivo 20mila somministrazioni al giorno

“Siamo ad un punto di svolta della campagna vaccinale grazie alla stretta interazione raggiunta con i medici di medicina generale che, insieme agli operatori ASL, daranno una spinta decisiva al piano vaccini: l’obiettivo nelle prossime settimane è arrivare a 20mila somministrazioni al giorno”. Così il direttore generale dell’ASL Bari, Antonio Sanguedolce, commenta l’intesa consolidata con la medicina territoriale, durante l’incontro online che si è tenuto ieri con il presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e i referenti dei distretti socio sanitari.

Con i medici di assistenza primaria sono stati fissati i passi principali per portare avanti il piano vaccini senza interruzioni ed estendere sempre di più le somministrazioni alle categorie previste. Come concordato durante l’incontro, tutte le vaccinazioni destinate agli over 80 sia a domicilio che nel proprio studio saranno completate dai medici di medicina generale, sulla base degli elenchi dei soggetti vaccinati che sarà la stessa ASL a fornire per facilitare le procedure.

Una volta terminate oggi le ultime consegne di vaccino Moderna (sono in totale 9.823 le dosi consegnate ai medici che hanno scelto di vaccinare nei propri studi o a domicilio) si partirà già tra domani e domenica nei centri vaccinali della maggior parte dei distretti con le prime somministrazioni di Pfizer ai soggetti fragili e agli ultraottantenni, anche a cura dei medici che hanno scelto le sedi aziendali come punti vaccino.

In riferimento alla segnalazione della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale sull’impossibilità di prenotare i test molecolari da parte dei medici di base, l’ASL Bari precisa che “il Dipartimento di prevenzione, in accordo con la Protezione civile, è già intervenuto per potenziare la capacità di erogare tamponi molecolari in tutte le sedi presenti sul territorio, dedicate esclusivamente ai medici di medicina generale”.

Da lunedì 12 aprile si passerà da 6mila a 15mila disponibilità di tamponi, grazie all’estensione degli orari delle postazioni, attualmente attive solo la mattina, che saranno invece operative anche di pomeriggio, e con un rafforzamento del personale nelle postazioni che già sono attive tutto il giorno.