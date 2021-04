Allora ciao, Ciccio. «Togli la ragione e lasciami sognare, lasciami sognare in pace»

Allora ciao Ciccio…

Tocca dirselo così, incastrandola come una qualsiasi abitudine della normalità, in un giorno che di normale non ha proprio niente.

Tocca dirselo quando, purtroppo, è già arrivato il momento dei saluti e dei ricordi.

Maledetti ricordi…Di quelli che non c’è paracadute che tenga, per attutirne al meglio l’atterraggio sul suolo delle emozioni.

Ricordi del primo incontro all’interno della segreteria dello stadio (che poi sarebbe diventata casa tua) quando petto in fuori, sposasti la causa di un allora candidato sindaco, il cui sguardo volgeva al futuro e ai più giovani. Perché eri uno che nei propri ideali, politici e di vita, ci credeva e lottava per essi.

Ricordi di quando abbiamo incrociato le nostre strade occupandoci rispettivamente da due punti di vista differenti (tu da quello sicuramente più bello ma allo stesso tempo impegnativo) dei più deboli e dei minori a rischio.

E poi, ricordi di quella che era forse la parte più importante della tua vita sportiva: il Futsal.

È proprio lì infatti, che hai messo a nudo la tua anima. Quella con cui investivi tempo, passioni, sacrifici e dedizione, al servizio dei ragazzi più giovani, facendo loro da fratello maggiore. Per una sberla con la destra, arrivava sempre una carezza con la sinistra.

Avresti dato tutto per loro, affinché capissero come diventare uomini prima, e calciatori poi.

Fidati Ciccio, ci sei riuscito pienamente.

Quell’anima con cui simpaticamente inveivi con furore contro i direttori di gara, tuoi ex colleghi, durante i quaranta minuti effettivi di gioco, o quella con ci urlavi a squarciagola tutta la tua passione per quei colori e per chi li onorava, proprio come facevi col “maravilla” Decillis che, ad ogni suo goal, cercava e trovava sempre il tuo abbraccio.

Quell’anima sensibile e ironica, con la quale mascheravi prepotentemente quella scaramanzia del “posto fisso” in tribuna dal quale per nessuna ragione al mondo ti saresti separato.

Lottasti contro cento persone quella sera di marzo di un anno fa, pur di non spostarti di una ciglia. Perdevamo due a uno ad un minuto dalla fine. Abbiamo vinto tre a due e grazie a quella gara, abbiamo vinto il campionato…

E poi è impossibile dimenticare la tua voce.

Quella con cui hai lasciato spiazzati tutto e tutti, calandoti nei panni del telecronista, con la passione infinita di un novellino del mestiere alle sue prime esperienze, ma con la maestria e la magia vocale di chi invece è ben levigato da anni ed anni di cuffie e microfono.

Quella voce con cui hai narrato egregiamente le gesta dei leoni e delle leoncelle neroverdi.

Quella voce con cui meritavi di raccontare l’ingresso nella storia delle tue ragazze dopo una cavalcata trionfale.

Quella voce con cui incantavi qualsiasi tipo di platea, intonando alla perfezione il tuo cavallo di battaglia “Giudizi universali” di Samuele Bersani.

Ed è proprio rifacendomi ad un verso di quella canzone – «togli la ragione e lasciami sognare, lasciami sognare in pace» - che ti voglio dire ciao.

Sì Ciccio, lasciaci la presunzione di sognare irrazionalmente che – mentre noi siamo qui a maledire il destino apostrofandolo come peggio non potremmo, carichi di rabbia e tristezza perché “non doveva finire così” – tu sia fra le parole che diciamo, fra le strade che percorriamo, gli alberi che percuotiamo e i pensieri e i ricordi che mandiamo a dormire su chissà quante colline, mentre con le tue mani strapazzi le nuvole e quelle maledette molecole ingrate, trasformandole in bolle d’aria sofferenti di vertigini che volteggiano nell’infinito spazio del cielo, prima di essere scoppiate una volta per tutte, cessando di fare finalmente del male, dal tuo dito o dal tuo soffio di vento.

Ciao Ciccio…