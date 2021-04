Troppe morti per Covid, "siamo tutti colpevoli"

Siamo tutti colpevoli!

Sì, detta così può sembrare una frase forte, ingiusta per qualcuno, ma ognuno di noi nel proprio piccolo deve fare silenzio e meditare, chiedersi se ha fatto davvero il massimo.

Le morti di ieri – Ciccio e Concetta – hanno scosso le comunità di Bitonto e Palombaio perché erano due persone a cui tutti volevano bene, portate via dal virus maledetto. Entrambi sono stati contagiati a marzo, quando nella nostra città c’è stata una vertiginosa impennati dei contagi da Covid, ed entrambi non sono riusciti a vincere la loro battaglia, anche se supportati spiritualmente davvero da tutti.

E in questi primi giorni di aprile si registrano altre morti per Covid. Tantissime, troppe. Parenti, amici, familiari stretti e gente sconosciuta.

Viene spontaneo pensare, senza ovviamente fare di tutt’erba un fascio, che di queste morti siamo responsabili un po’ tutti. Sono inutili e sterili le polemiche montate anche in un giorno in cui il silenzio e la preghiera avrebbero dovuto predominare. Inutile incolpare le istituzioni per i mancati controlli. La verità è che ognuno di noi è responsabile. Chiediamoci se abbiamo fatto tutto il necessario per evitare il contagio. Chiediamoci se siamo stati attenti a seguire tutte le precauzioni. E la verità è che non basterebbe l’esercito per controllare ognuno di noi.

Quindi siamo tutti colpevoli.

Evidentemente il lockdown dello scorso anno non ci ha insegnato niente. In quell’occasione eravamo terrorizzati, non conoscevamo il virus, è stata una vera quarantena e si potevano davvero contare le persone che uscivano di casa. Poi abbiamo allentato la tensione, ci siamo abituati a convivere con le mascherine e a tenere le distanze. E il virus è tornato a diffondersi. Nella seconda e terza ondata eravamo e siamo tutti consapevoli di ciò che può causare il coronavirus, ma in tante occasioni ce ne freghiamo. Basta guardare i social per vedere i tanti assembramenti che si creano. Ciò non vuol dire che i giovani siano i più colpevoli, lo sono anche gli adulti che escono di casa e stazionano in piazze, strade, panchine senza validi motivi. E che si ostinano a tenere la mascherina sotto il naso, se non addirittura sotto il mento o al gomito.

Certo, la voglia di tornare alla vita di prima è tanta, ma non è questa la via da percorrere. Stiamo diventando quasi insofferenti al virus, alle tante morti, ai contagi. Quando ad inizio marzo qualcuno provava a lanciare l’allarme, chiedendo attenzione per la deriva che si stava prendendo, è stato tacciato di allarmismo, di dare falsi numeri, perché i numeri ufficiali erano bassi e rispecchiavano una situazione di quasi normalità.

Ecco perché queste morti che stiamo piangendo, in realtà, le piangiamo due volte. Perché forse avremmo potuto evitarle con comportamenti individuali e collettivi più responsabili.