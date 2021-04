Vaccini, cittadini disorientati. Serve trasparenza nelle informazioni

In balia di un clamoroso disorientamento informativo, i cittadini stanno perdendo fiducia. Al dato schizofrenico e incontrollabile dell’evoluzione del virus, si aggiunge la forte incertezza sul grado di sicurezza dei vaccini per quanto concerne gli effetti collaterali. Con i timori, cresce il sospetto che, al centro dell’attenzione, non sia davvero l’interesse alla tutela della salute pubblica, ma siano ragioni di carattere economico a pilotare le scelte. Per questo è necessario che le istituzioni diano sollievo alle ansie della popolazione con notizie chiare, comprensibili e univoche. L’appello arriva da Meritocrazia Italia.

Tra i tanti vaccini disponibili (a RNA - Pfizer-BioNTech e Moderna; a vettore virale; AstraZeneca + University of Oxford; Janssen Pharmaceutical; Sputnik V; a virus inattivato; Sinopharm + China National Biotec Group Co + Wuhan Institute of Biological Products; e proteici – Novavax), in questi giorni l’attenzione mediatica si è concentrata su AstraZeneca, per il quale la commissione tecnico scientifica del Ministero della Salute ha dichiarato: «È stata riscontrata un’associazione tra il vaccino Vaxzevria e casi molto rari di tromboembolismi anche gravi, in sedi inusuali, associati a trombocitopenia; ad oggi. L’associazione con gli eventi trombotici sopra descritti non è stata riscontrata nei soggetti di età superiore a 60 anni, nei quali l’incidenza dei casi a seguito della vaccinazione risulta addirittura inferiore rispetto a quella attesa».

Certamente, la situazione pandemica e lo stress sanitario al quale si è sottoposti ormai da oltre un anno impongono la necessità di una comunicazione meno sensazionalistica, allarmante e contraddittoria, che abbia quale unico fine quello di informare e agevolare la consapevolezza del consenso.

Per questo è fondamentale investire da subito in una campagna informativa centralizzata, improntata a chiarezza e comprensibilità, a garanzia di un consenso realmente informato.

Inoltre, in aderenza al dettaglio tecnico del piano vaccinale già proposto nei mesi scorsi, Meritocrazia Italia auspica che si proceda con celerità nella campagna vaccinale, con maggiore attenzione alle categorie a più alto rischio; venga rafforzata l’attenzione sull’andamento della campagna vaccinale, con monitoraggio (preferibilmente a carico del medico di famiglia) e gestione degli eventi dopo la somministrazione di qualunque vaccino; sia migliorata la linea di comunicazione con i medici di base, ad oggi non informati sullo stato della partecipazione vaccinale dei propri pazienti; sia adottato uno screening obbligatorio per chi sarà chiamato a vaccinarsi.

È un momento delicatissimo, che può essere superato solo attraverso chiarezza e verità.