Vaccini anticovid, oggi tocca solo ai cittadini nati nel 1942

Poiché la capacità di vaccinazione degli hub è risultata superiore alle adesioni della fascia dei 79 anni già in programma, oggi sarà consentita la vaccinazione con AstraZeneca anche ai cittadini pugliesi classe 1942 che non si sono prenotati.

Domani la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943), fino ad esaurimento delle dosi disponibili.

Man mano che gli slot verranno saturati sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità per presentarsi agli hub per la vaccinazione.

L’ASL Bari raccomanda ai cittadini che non rientrano nelle fasce di età indicate di non presentarsi agli hub vaccinali e di attendere lo sblocco della loro annualità.

Nei prossimi giorni saranno progressivamente sbloccate le adesioni sulla piattaforma “La Puglia ti vaccina” per la fascia d’età 69-60 anni. Oggi si aprono le adesioni per chi è nato tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1953.

A Bitonto l’hub vaccinale allestito nella palestra della scuola media Rutigliano è operativo lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 14 e dalle 15 alle 19, mentre il martedì e giovedì solo dalle 8.30 alle 14.