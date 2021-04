Rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, sospese le prenotazioni online

Da ieri non è più attivo il sistema di prenotazione online “Agenda Elettronica Cupa-Project”.

Pertanto, chi è interessato a prendere appuntamento per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a qualsiasi titolo, anche per le richieste di protezione internazionale, dovrà presentarsi personalmente in Questura a Bari (ingresso via Oriani), munito di valido documento d’identità, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17.