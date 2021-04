Lotta alla Xylella, pulizia obbligatoria aree verdi dal 10 aprile al 10 maggio

In Puglia ancora avanza ancora il fronte della Xylella, ormai arrivato in provincia di Bari.

Bitonto deve difendersi. Come? Con misure di prevenzione. Se ne parlerà questa sera, in diretta dalle 19 sulla pagina facebook del PD Bitonto, con il consigliere regionale Francesco Paolicelli e con l’esperto Pierfederico La Notte del CNR, ideatore della piattaforma comunicativa Infoxylella.

L'incontro è organizzato dal PD Bitonto in collaborazione con i circoli di Modugno Cassano e Sannicandro.

A poche settimane dal lancio dell’iniziativa promossa da Infoxylella sul monitoraggio della sputacchina lungo il territorio pugliese, sono arrivati i primi risultati.

Com'è noto, la Xylella fastidiosa si trasmette esclusivamente attraverso insetti vettori, salvo casi di trasporto di piante infette. I principali vettori del batterio sono rappresentati dalle cosiddette “sputacchine”, in particolare due principali specie: Philaenus spumarius e Neophilaenus campestris. Il ciclo biologico di queste specie consiste di cinque stadi giovanili, prima di raggiungere lo sviluppo d’insetto adulto alato.

Di massima, i periodi corrispondenti alle fasi sono: febbraio/marzo (dalle uova nascono le neanidi); marzo/aprile (le neanidi si accrescono, vivono sulle erbe spontanee e non hanno ali); primi giorni di maggio (compaiono gli adulti alati, che dalle erbe spontanee si spostano su alberi e arbusti); da settembre a novembre (gli adulti si accoppiano e depongono le uova).

Ne consegue che il controllo delle popolazioni di sputacchine deve prevedere interventi sia mirati ad eliminare le forme giovanili sia a ridurre la popolazione di adulti. Nei confronti delle forme giovanili si deve intervenire con le lavorazioni al terreno, da effettuarsi da aprile fino ai primi giorni di maggio per eliminare la vegetazione spontanea su cui esse vivono e si sviluppano. Utile, dunque, il monitoraggio dell'insetto per capire quando abbandona le erbe spontanee per trasferirsi sugli arbusti.

Non è sintomo d’infezione la presenza dell’insetto (che s’infetta se visita piante malate), ma sicuramente l’adozione di buone pratiche agricole mirate al contenimento della flora spontanea nei terreni, lungo i bordi stradali e nelle aree verdi, attraverso arature, sarchiature e, dove non sono possibili, con interventi di diserbo chimico, hanno un ruolo fondamentale per ridurre drasticamente la popolazione di sputacchine.

Come previsto dal nuovo piano d'azione per il contenimento del batterio varato dalla Regione Puglia, il periodo compreso tra il 10 aprile ed il 10 maggio è il momento di maggior efficacia per poter contenere la presenza di sputacchine presenti nelle erbe infestanti. Tale misura di contrasto prevede la obbligatorietà su tutto il territorio regionale di pulizia delle aree verdi, con il coinvolgimento quindi di agricoltori, hobbisti ed enti pubblici.