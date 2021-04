iomirifiuto, la campagna di sensibilizzazione dei Giovani Democratici

“Si parla tanto di transizione ecologica, ma per adesso sembrano partole di una storia bella e futura. Tutto ciò che riguarda l’ambiente è qui e adesso, e ci siamo fatti domande perché tutti possano avere risposte”. Così i Giovani Democratici Bitonto presentano il loro documento “Io mi rifiuto”, un’analisi sulla questione rifiuti a Bitonto.

Sicuramente la raccolta porta a porta – è scritto in un passaggio cruciale del documento – rimane uno degli interventi più utilizzati da applicare, poiché ognuno diventa responsabile dei rifiuti che produce e ha la possibilità di eliminare l’indifferenziato solo in momenti stabiliti. Bitonto è uno dei pochi comuni a non utilizzare questo metodo e ad avere allo stesso tempo livelli di differenziata tra i più bassi del Barese. Può essere utile il confronto, ad esempio, con il Comune di Palo del Colle: nel 2016 i livelli di differenziata erano 14,13% per Palo e 30,97% per Bitonto, ma l’anno seguente con l’introduzione del porta a porta a Palo c’è stato un vero “miracolo ecologico” e le percentuali sono arrivate al 72,95%, mentre a Bitonto senza questo metodo si sono mantenute al 31.83%.

E ancora: bisognerebbe cambiare il sistema di attribuzione della Tari, non più basato sulla grandezza dell’immobile e sui componenti del nucleo famigliare, ma adattato ad esempio al modello dell’imposta sull’acqua; oltre un consumo minimo, si è chiamati a pagare per ciò che si consuma, quindi il cittadino paga in proporzione alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.

“Se la nostra città potrà cavalcare la green wave e rialzarsi in un miracolo ecologico, tutto dipenderà da noi. Greta Thunberg dice che il cambiamento sta arrivando, ora nelle nostre mani la possibilità di avviarlo, a portata di un click. Che aspetti? Ai rifiuti, all'indifferenziata, a ciò che sporca la mia città, Io mi rifiuto!”.