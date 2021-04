Hub fiera, tempi d'attesa ridotti a 8-10 minuti e corsie separate

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anti Covid della ASL Bari: dopo il record di vaccinazioni raggiunto mercoledì (9.252 dosi somministrate in tutti i punti vaccino del territorio provinciale) ieri si sono registrate oltre 3mila iniezioni, di cui 800 solo nell’hub Fiera del Levante, dove le vaccinazioni si sono svolte regolarmente per le fasce d’età in programma e i tempi d’attesa sono ridotti ad 8-10 minuti al massimo, con una media di 100 vaccini l’ora.

Attive tutte le postazioni dell’hub più grande di Puglia, dove sono al lavoro medici e infermieri per le somministrazioni, i volontari della Protezione civile per la logistica e l’accoglienza agli utenti e gli assistenti sanitari per la preparazione delle dosi.

All’esterno del padiglione il personale ha separato gli ingressi distinguendo due corsie: una per le persone prenotate, tra cui anche over 80 per le seconde dosi; l’altra per le chiamate “a sportello”, in modo da regolare i flussi ed evitare disagi. Continua ad essere elevata l’adesione da parte dei cittadini in fascia d’età 70-79 anni, che l’ASL Bari mira a concludere in anticipo entro il 30 aprile.

Sta andando a regime anche la collaborazione tra ASL e medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La somministrazione di vaccini a domicilio ha raggiunto mercoledì quota 6.355 dosi, mentre quella nelle sedi messe a disposizione dalla ASL ha toccato le 2.171, per un totale di 8.526 vaccini somministrati a over 80 (deambulanti e non), soggetti fragili, vulnerabili per patologia e caregiver a cura dei medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna vaccinale, nelle strutture del territorio dell’ASL Bari sono state somministrate 289.942 dosi di vaccino, di cui 93.768 destinate a over 80 e 28.256 alla fascia d’età 70-79 anni.