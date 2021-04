L'ANPI Bitonto: "Un 25 Aprile di nuova primavera e di memoria attiva”

"Viviamo un difficile inverno per le PERSONE e per la DEMOCRAZIA. Stiamo organizzando un 25 Aprile di nuova primavera e di memoria attiva: il Paese si riunirà intorno a quella straordinaria stagione di speranza. Conquistammo DEMOCRAZIA , LIBERTÀ e GIUSTIZIA SOCIALE, che non sono mai date una volta per sempre. E non basta difenderle; dobbiamo espanderle ogni giorno, come se ogni giorno fosse il 25 Aprile". Così Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI.

È con questo spirito che, in un momento storico così difficile e incerto, l’ANPI Bitonto annuncia per celebrare il 25 Aprile “quattro iniziative specifiche, che tendono a coinvolgere la nostra Comunità e in particolare i nostri giovani, così duramente provati e confusi”.

Che cos’è la Libertà

L’iniziativa coinvolge gli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per un approfondimento del concetto di Libertà come diritto inviolabile dell’essere umano. Gli studenti sono invitati a preparare un elaborato scritto, una poesia o un disegno da inviare alla casella di posta elettronica anpibitonto@libero.it entro il 21 aprile.

Gli elaborati saranno parte di un video racconto che sarà diffuso il giorno del 25 Aprile.

Strade della Liberazione

Verrà deposto un fiore sotto le targhe di strade e piazze dedicate ad antifascisti e partigiani alla presenza di sole due persone, un giovane e un adulto. Un fiore che diverrà una luce accesa sul sacrificio di tante donne e uomini da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione.

Questa iniziativa si avvale del Patrocinio del Comune di Bitonto

Omaggio al Monumento della Resistenza

La cerimonia istituzionale avrà luogo nella Villa comunale con la deposizione di un omaggio floreale presso il Cippo commemorativo, alla presenza del sindaco e della presidente dell’ANPI Bitonto.

Esposizione dei drappi ANPI al balcone principale di Palazzo Genitle.